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2023中国移动东南亚区域合作会议召开

2023年09月02日16:00 | 来源：人民网-国际频道
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人民网雅加达9月2日电 （记者李培松）9月1日，2023中国移动东南亚区域合作会议在印尼雅加达召开。来自东南亚国家政府间组织及政府机构、头部运营商及信息通信技术企业合作伙伴、国际知名专家学者及中外媒体等300余人出席会议。

东盟秘书长高金洪，印尼对华合作牵头人、海洋与投资统筹部长卢胡特，印尼通讯与信息技术部长布迪·阿里·赛蒂亚迪，中国—东盟中心秘书长史忠俊，中国驻东盟使团公使衔参赞李岸，中国移动通信集团有限公司副总经理高同庆等出席大会并致辞。

东盟秘书长高金洪致辞。人民网记者 李培松摄

东盟秘书长高金洪致辞。人民网记者 李培松摄

高同庆在致辞中表示，中国移动高度重视在东南亚地区的业务布局和发展合作，愿意继续与各方携手并进、聚势前行，共促区域数字经济繁荣发展。

印尼通讯与信息技术部长布迪·阿里·赛蒂亚迪致辞。人民网记者 李培松摄

印尼通讯与信息技术部长布迪·阿里·赛蒂亚迪致辞。人民网记者 李培松摄

会上，中国移动携手来自新加坡、印尼、马来西亚、泰国、文莱等多个国家的合作伙伴，共同发布“东南亚数字经济发展合作倡议”，旨在推动区域产业数智化转型，助力东南亚地区数字经济发展。

大会发布“东南亚数字经济发展合作倡议”。人民网记者 李培松摄

大会发布“东南亚数字经济发展合作倡议”。人民网记者 李培松摄

中国移动与新加坡电信签署战略合作备忘录，双方将围绕政企市场5G及物联网应用、个人市场产品及服务合作、技术创新及科技研发合作等方面构建互利共赢、协同发展的新型战略合作伙伴关系，共同创造更大的经济效益和社会价值。此外，中国移动国际公司分别与印尼、马来西亚的机构和企业签订了战略合作备忘录，加强与各领域伙伴合作。大会期间，中国移动搭建专门展区，全面展示中国移动在网络能力、行业应用、生态合作等方面核心能力。

(责编：崔译戈、吴成良)

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