人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

伊朗外长：伊朗与沙特恢复外交关系将对本地区和黎巴嫩产生良好影响

2023年09月02日15:21 | 来源：新华网
小字号

　　新华社贝鲁特9月1日电（记者刘宗亚）正在黎巴嫩进行访问的伊朗外长阿卜杜拉希扬1日在贝鲁特说，伊朗与沙特阿拉伯恢复外交关系对本地区和黎巴嫩都将产生良好影响。他还说，伊朗支持黎巴嫩摆脱危机，反对外部势力干涉黎内政。

　　阿卜杜拉希扬当天在伊朗驻黎巴嫩大使馆举行的记者会上说，一些国家“或公开或秘密地与伊朗进入对话状态，以恢复正常关系”。伊朗反对外部势力干预黎巴嫩的政治决定，因为那只会让局势变得更加复杂。

　　阿卜杜拉希扬表示，伊朗与黎巴嫩拥有悠久和良好的战略关系，愿意随时向黎巴嫩提供各种支持和援助。只要黎巴嫩政府做出决定，伊朗将立即派遣技术和工程团队前来黎巴嫩建设发电站，帮助黎巴嫩克服能源危机。

　　沙特与伊朗2016年断交。在中国斡旋下，沙伊两国代表今年3月在北京举行对话，中沙伊三方签署并发表联合声明，宣布沙伊双方同意恢复外交关系。4月6日，沙伊双方签署联合声明，两国宣布即日起恢复外交关系。沙伊关系改善为地区国家通过对话协商化解矛盾提供了重要示范。

(责编：崔译戈、贾文婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部