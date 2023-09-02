新华社贝鲁特9月1日电（记者刘宗亚）正在黎巴嫩进行访问的伊朗外长阿卜杜拉希扬1日在贝鲁特说，伊朗与沙特阿拉伯恢复外交关系对本地区和黎巴嫩都将产生良好影响。他还说，伊朗支持黎巴嫩摆脱危机，反对外部势力干涉黎内政。

阿卜杜拉希扬当天在伊朗驻黎巴嫩大使馆举行的记者会上说，一些国家“或公开或秘密地与伊朗进入对话状态，以恢复正常关系”。伊朗反对外部势力干预黎巴嫩的政治决定，因为那只会让局势变得更加复杂。

阿卜杜拉希扬表示，伊朗与黎巴嫩拥有悠久和良好的战略关系，愿意随时向黎巴嫩提供各种支持和援助。只要黎巴嫩政府做出决定，伊朗将立即派遣技术和工程团队前来黎巴嫩建设发电站，帮助黎巴嫩克服能源危机。

沙特与伊朗2016年断交。在中国斡旋下，沙伊两国代表今年3月在北京举行对话，中沙伊三方签署并发表联合声明，宣布沙伊双方同意恢复外交关系。4月6日，沙伊双方签署联合声明，两国宣布即日起恢复外交关系。沙伊关系改善为地区国家通过对话协商化解矛盾提供了重要示范。

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