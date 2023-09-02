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2023欧亚经济论坛将拓展多领域交流合作

2023年09月02日15:20 | 来源：新华网
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新华社北京9月2日电 记者从近日在京召开的欧亚经济论坛新闻发布会上获悉2023欧亚经济论坛将于9月22日至24日在陕西西安举办。论坛将继续拓展中国与欧亚各国多领域的交流合作，发挥公共外交、政策协调、投资促进和项目对接的平台作用。

据悉，本届论坛将邀请上合组织成员国、观察员国、对话伙伴国，“一带一路”沿线国家政要、部长级官员、地方省州长、重要国际组织代表，有关国家驻华使节，国内外友好城市代表，跨国公司负责人和专家学者等嘉宾参会。

据欧亚经济论坛组委会副主任、论坛秘书长、西安市市长叶牛平介绍，本届论坛主题为“创合作机遇 谋发展未来”，将围绕政策沟通、金融合作、经贸交流、科技创新、生态保护、文旅发展、人文互通等领域设置13场分会活动。办好此次论坛，对于巩固欧亚地区多边互利关系，助力打造欧亚地区新型区域合作模式，提升陕西及西安对外开放水平具有十分重要的意义。

本届论坛由外交部指导，商务部、生态环境部、中国地质调查局、上海合作组织秘书处、国家开发银行、中国进出口银行、上海合作组织睦邻友好合作委员会、国际欧亚科学院和陕西省人民政府共同主办，西安市人民政府承办。

同期还将举办2023欧亚经济论坛经贸合作博览会暨中国（陕西）进出口商品展，持续放大中国—中亚峰会成果，助力各国企业深度挖掘市场潜力，扩大交流合作。

欧亚经济论坛是经国务院批准成立，以上海合作组织国家为主体，面向欧亚国家和地区的高层次、开放性国际会议。论坛创办于2005年，每两年举办一届，已成功举办了九届。

(责编：崔译戈、贾文婷)

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