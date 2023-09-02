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尼日尔军政府驱逐法国驻尼大使

2023年09月02日15:17 | 来源：新华网
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　　新华社阿比让9月2日电（记者郑扬子）尼亚美消息：尼日尔军政府内政公共安全及土地管理国务部长穆罕默德·通巴9月1日晚在国家电视台发表声明，下令立即驱逐法国驻尼大使。

　　声明说，尼日尔军政府已通知相关部门，将采取一切手段驱逐法国驻尼大使西尔万·伊泰，该命令自发布之日起立即生效。

　　尼日尔保卫祖国国家委员会1日晚发表声明说，法国总统马克龙近日发表有关尼日尔局势的言论，企图分裂尼日尔民众，但尼日尔人民有权决定自己的命运。

　　法国总统府1日在其社交媒体账号上发布了一则视频，马克龙在公开场合表示支持被尼日尔军政府扣押的总统巴祖姆、不承认尼日尔军政府，并称将在与巴祖姆沟通的基础上做出相关决定。

　　尼日尔军政府外交与合作部曾于8月25日发表声明，要求法国驻尼大使西尔万·伊泰48小时内离境。法国外交部同日晚表示，尼日尔军政府无权要求法国大使离境。

　　7月26日，尼日尔总统卫队部分军人扣押总统巴祖姆。当天深夜，政变军人代表在尼日尔国家电视台宣布成立保卫祖国国家委员会，解除巴祖姆总统职权，由军人政权接管国家事务。

(责编：崔译戈、贾文婷)

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