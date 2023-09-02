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泰国中西部最大发电厂天然气管道项目投产

2023年09月02日10:19 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷9月2日电 （记者孙广勇）9月2日，泰国新岗发电厂天然气管道项目进气投产一次成功。该项目是泰国中西部最大发电厂天然气输送管道项目，项目的建成对改善泰国中部及西部地区的电力供应状况、促进当地经济社会发展具有重要意义。

泰国新岗天然气管道项目首站。卡玛莱 摄

泰国新岗天然气管道项目首站。卡玛莱 摄

位于泰国叻丕府的新岗发电厂天然气管道项目，由中国石油管道局工程有限公司EPC总承包，包括建设33公里的天然气管道和2个阀室、1处计量调压站以及相关配套系统和设施，将天然气输往新建的新岗发电厂。该发电厂装机容量1400兆瓦，将为叻丕府及泰国中西部提供清洁能源。

自2022年7月5日开工以来，承建的中企员工克服疫情反复、地形复杂等多种困难，奋力拼搏，成功实现进气投产一次成功。

泰国新岗天然气管道项目计量调压站。卡玛莱 摄

泰国新岗天然气管道项目计量调压站。卡玛莱 摄

“叻丕府有叻丕和新岗两个大的电厂，都运行了15年以上。泰国发电主要依靠天然气，在热季用电量经常达到高峰。因此，在新岗发电厂旧址建设新的发电厂，投产运行后将对改善泰国中部及西部地区的电力供应状况，促进当地经济社会发展具有重要意义。”叻丕府电力局工作人员披猜表示。

(责编：崔译戈、吴成良)

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