在金砖国家领导人第十五次会晤即将在南非举行之际，法国席勒研究所研究员、国际问题专家佩里莫尼对总台记者表示，金砖国家合作机制有着巨大的发展潜力，这正是为什么越来越多的国家申请加入这一多边发展机制的原因。

法国席勒研究所研究员 国际问题专家 佩里莫尼：我完全赞同南非国际关系与合作部长潘多尔的观点。她表示此次峰会旨在在多极世界中，加强非洲与世界发展中国家的互惠合作，促进更具包容性的全球经济复苏与可持续发展。有很多国家申请加入金砖国家合作机制，他们拥有共同的意愿，这并非巧合，金砖国家合作机制拥有巨大的发展潜力。

法国国际问题专家：中国多年来取得的发展成就令人赞叹

佩里莫尼认为，中国在推动金砖合作机制、促进发展中国家携手合作、减少分歧等议题中起到至关重要的作用。此外，中国多年来对国民经济和社会发展进行了科学合理的规划，在各个领域取得的发展成就令人赞叹，中国的发展模式具有可借鉴性。

法国席勒研究所研究员 国际问题专家 佩里莫尼：作为世界最重要的经济体之一，中国多年来积极地推动金砖合作，中国是一个拥有14亿多人口的巨大市场，对世界经济发展的贡献也是巨大的，这令人赞叹。同样令人赞叹的还有中国在基础建设发展方面取得的成就，中国建立了全世界最大的高速铁路网。我个人很喜欢桥梁，我认为全长55公里的港珠澳大桥是建筑史上史无前例的杰作之一。中国还历史性地解决了绝对贫困问题。除此之外，中国还在科技领域，特别是在核能与航天领域实现了非凡的成就，这都得益于中国实施的国民经济和社会发展的五年规划纲要。

法国国际问题专家：习主席提出的理念和倡议有重要意义

佩里莫尼认为，中国努力为人类和平与发展事业贡献中国智慧、中国方案。习近平主席提出的一系列重要理念和倡议，对世界的和平与发展具有重要意义。

法国席勒研究所研究员 国际问题专家 佩里莫尼：我们认为，人类是不可分割的整体，人类终将走向和谐的整体，竞争体系终将被互利共赢所替代，科技共同进步将会取代金融投机。习近平主席提出的人类命运共同体理念和共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议加速推动世界走向和平，避免地缘政治陷入混乱，对世界的和平与发展具有重要的意义。

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