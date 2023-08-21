新华社上海8月21日电 专访：中国在推动“全球南方”国家发展中发挥重要作用——访新开发银行副行长兼首席财务官莱斯利·马斯多普

新华社记者周蕊

新开发银行副行长兼首席财务官莱斯利·马斯多普日前在位于上海的总部接受新华社记者专访时说，中国在金砖国家合作机制中扮演着非常关键的角色，并在推动“全球南方”国家发展中发挥着重要作用。

马斯多普说，中国不仅是金砖国家中的最大经济体，而且在气候变化议程方面发挥着更重要、更自信的全球领导作用。中国经济正在向更高质量、更加平衡的方向发展。“支撑经济增长的长期要素是确定的，中国仍是充满活力的经济体。”

马斯多普对即将在南非举行的金砖国家领导人第十五次会晤充满期待。“如何将金砖国家合作机制的影响力扩展到成员国之外是大家都关注的话题，今年将有许多非洲国家（领导人）参加会议，这是我们探索扩展新开发银行成员国的重要平台。”

马斯多普说，在南非举行的金砖国家领导人会晤将推动与更多国家特别是非洲国家的对话。新开发银行在南非建立的分支机构将面向非洲大陆，服务更多新的伙伴。新开发银行期待深化与其他开发性金融机构的对话与合作，为大型项目提供更多融资，还希望通过金砖国家工商理事会等探索与私营部门合作的可能性。

本月15日，新开发银行在南非国内债券市场成功发行15亿兰特债券，这是新开发银行在南非首次发行本币债券，也是该行在第二个金砖国家发行本币债券。

马斯多普说，新开发银行一直致力于支持成员国本币融资，已在中国发行以人民币计价的债券，目前是中国银行间市场最大的熊猫债发行人之一。继南非后，新开发银行将探索今年年内在印度首次发行卢比债券的可能性。

新开发银行是巴西、俄罗斯、印度、中国、南非于2015年共同成立的多边开发银行，旨在为金砖国家等新兴经济体和发展中国家的基础设施和可持续发展项目调动资源，并作为多边和区域金融机构为全球增长和发展作出努力。

2021年，新开发银行启动扩员，接纳孟加拉国、埃及、阿拉伯联合酋长国和乌拉圭为新成员国。截至目前，新开发银行贷款额达到350亿美元，批准了成员国的近100个项目。

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