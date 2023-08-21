人民网伦敦8月20日电 （许立群、余颖） 当地时间8月17日，由世界中餐业联合会和英国中餐联合会共同主办的“中英餐饮业交流座谈会”在伦敦知名中餐厅“煌庭”举办。围绕“让中餐更好地走向世界”这一主题，与会代表进行了充分交流。

座谈会上，世界中餐业联合会英国考察团中的智资餐创董事长郭晓东、烟台虹口大酒店董事长汤慧妍、烟台万华餐饮管理公司董事长王建秋、西少爷创始人孟兵、不停科技创始人陈锐、江西雅乐集团董事长刘汉卿、村上一屋创始人何世元等先后做了主题分享，介绍国内餐饮业发展现状，以及未来海外拓展的相关愿景与规划。

英国石库门餐厅负责人杰森、英国大烁餐饮负责人何生等英国中餐业代表在交流中表示，国内餐饮业同仁的分享带来了宝贵经验和新鲜讯息。美食无国界，美食是东西方文化交流最好的渠道。中餐企业来英国发展会有非常多的机会，当然也将面临诸如缺少高水平的中餐厨师、中餐食材不够齐全、经营成本较高等困难和来自其他国家美食的激烈竞争。

世界中餐业联合会会长邢颖在交流中表示，中餐在海外的发展既面临着新的机遇和巨大的市场空间，又面临诸多困难和问题。在全球推广中餐，既要积极促进国内企业“走出去”开店，又要把海外中餐的经营者和厨师“请回来”进行技能培训和实训体验。如今，预制餐食的产业化和烹饪智能化（Al）技术的日趋成熟，为海外中餐发展提供了新的保障，要用新的理念认识中餐的国际化发展，用新的技术和产品供给提升中餐的品牌形象和国际影响力。

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