新华社北京8月21日电 题：“金砖合力”为世界注入稳定性和正能量

新华社记者谢彬彬

金砖国家领导人第十五次会晤即将在南非约翰内斯堡举行，国际社会高度关注。金砖国家领导人将围绕加强金砖合作与金砖合作机制“扩容”等议题展开讨论。从最初巴西、俄罗斯、印度、中国四国开启金砖合作，到后来南非加入，再到如今越来越多志同道合的伙伴希望参与到这一机制中来，金砖合作机制正展现更大吸引力，为变乱交织的世界注入稳定性和正能量。

金砖合作机制的吸引力源自坚持和衷共济，维护世界和平与安宁。当前，世界既不太平也不安宁。金砖机制从发起之初便以“对话而不对抗，结伴而不结盟”为准则，倡导遵循联合国宪章宗旨和原则以及国际法和国际关系基本准则处理国家间关系。面对层出不穷的传统和非传统安全威胁，中国发出呼吁：金砖国家应该在涉及彼此核心利益问题上相互支持，践行真正的多边主义，维护公道、反对霸道，维护公平、反对霸凌，维护团结、反对分裂。举行安全事务高级代表会议，深化反恐、网络安全等领域合作，建立常驻纽约、日内瓦、维也纳代表定期磋商机制，就重大国际和地区问题积极加强立场协调，发出维护国际公平正义、建设平等有序多极世界的“金砖强音”……金砖国家勇于担当、勇于作为，把自身发展同世界和平稳定结合起来，为世界注入积极、稳定、建设性力量。古巴国家主席迪亚斯—卡内尔说，金砖合作为建立一个更加公平公正的国际经济秩序提供了选择，有利于实现和平和发展，保障国际安全。

金砖合作机制的吸引力源自聚焦合作发展，共同应对风险和挑战。17年来，金砖国家聚焦共同发展，持续推进贸易投资、能源资源、货币金融等领域合作，不断拓展供应链、物流链、农业和粮食安全、本币结算和跨境支付、疫苗研发和公共卫生等领域合作，推动全球经济增长。在中国的积极参与和全力推动下，金砖合作从政治、经济“双轮驱动”升级为政治安全、经贸财金和人文交流“三轮驱动”的架构，推动金砖国家合作机制实现提速换挡。面对各种风险挑战，金砖国家守望相助，形成强劲的“金砖合力”。新冠疫情暴发后，金砖国家成立疫苗研发中心，促进疫苗公平合理分配；金砖国家建立新开发银行，并不断扩大“朋友圈”，同时推动完善应急储备安排机制，筑牢金融安全网和防火墙。南非总统经济顾问肯尼思·克里默说，十几年来，金砖合作机制在推动成员国之间贸易往来与合作方面取得巨大成功。

金砖合作机制的吸引力源自不断开拓创新，激发合作潜能和活力。当前，新一轮科技革命和产业变革正在世界范围内蓬勃兴起，大数据、人工智能等新兴领域的不断涌现创造了新的经济发展机遇。在一些西方国家试图通过科技封锁等手段维护霸权地位的背景下，金砖国家推动完善全球科技治理，让科技成果为更多人所共享。金砖国家推动建立新工业革命伙伴关系和科技创新合作框架，举办工业互联网与数字制造发展论坛、可持续发展大数据论坛，建立技术转移中心网络、航天合作机制，共同培育全球发展新动能。同时，金砖合作把握数字经济发展的时代机遇，达成“金砖国家数字经济伙伴关系框架”，发出“金砖制造业数字化转型合作倡议”，促进共同实现跨越式发展。

金砖合作机制的吸引力源自秉持开放包容，凝聚集体智慧和力量。金砖国家不是封闭的俱乐部，也不是排外的“小圈子”，而是守望相助的大家庭、合作共赢的好伙伴。经过十几年的发展，金砖合作早已超出五国范畴，承载着新兴市场国家和发展中国家乃至整个国际社会的期望。2017年厦门会晤期间，中国作为轮值主席国，开创性提出“金砖+”合作理念，引领金砖合作迈入新阶段。“金砖+”合作模式不断深化拓展，已成为新兴市场国家和发展中国家开展南南合作、实现联合自强的典范。欧洲《现代外交》网站刊文指出，金砖机制的开放性和包容性涉及对各种发展模式、政治经济制度和现代化道路的接受，为各国提供更加开放、公平的发展平台，令其在世界舞台上吸引力不断上升。俄罗斯高等经济大学副校长维多利亚·帕诺娃认为，金砖合作机制为拥有不同传统、文化和语言的国家提供思想理念交流的建设性平台，积极推动世界多极化进程和多样文明和谐发展，“这是金砖机制产生吸引力的魅力之一”。

回望来时路，金砖国家因团结自强的初心走到一起，秉持开放包容、合作共赢精神，在实现自身发展的同时与其他国家共享发展机遇，为世界和平与发展事业作出了重要贡献。面对未来，金砖国家更要敞开大门谋发展、张开怀抱促合作，与各国一起携手推动构建人类命运共同体，共创人类美好未来。

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