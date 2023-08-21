人民网曼谷8月20日电（记者孙广勇、通讯员温永华）万象消息：为了保障中老铁路一线员工的身体健康，8月19日，中国人民解放军第九批援老医疗专家组专家到万荣站为中老籍员工开展义诊活动，给奋战在中老铁路一线员工送去温暖和关爱。

“您的偏头痛多长时间了，失眠时间多久，入睡困难还是中途容易醒来？您的年纪大了，可以适当慢跑，晚上不要喝茶，压力大了要放松心情。”

“我是老挝人，请问我经常喝啤酒、饮料都喜欢放冰块，请问对身体有什么影响吗？”“对于不同的饮食习惯都是正常的，关键是对我们的身体要有好处，冰块可以适当吃一点，但是不要贪图凉爽，吃多了我们的身体容易积累寒气，导致身体抵抗力下降，感冒发烧易发。”

义诊专家团队耐心细致地为每一位前来咨询的中老籍员工测量血压、血糖，认真询问病情、病史，并进行仔细地诊断和把脉；向他们普及急救知识、健康知识，宣传登革热、疟疾等防疫措施和常见慢性疾病的预防方法。

中方员工杨永全说：“中国医疗专家组开展的义诊活动，帮助我们了解自身的身体状况，了解基本的防病知识，使我们能够及时预防疾病发生，使我们这样长期在境外工作的人，健康更有保障。”

许多工作在中老铁路的老挝籍员工表示，中国援老医疗专家组的专家，不远万里从中国到老挝帮助我们国家发展医疗事业，指导老挝的医生提高诊治的医疗水平，放弃休息到中老铁路一线为我们开展义诊活动，太感动了！一定要好好工作，安全运营好中老铁路，做中老命运共同体建设的践行者。

在两个多小时时间，中国医生们为大约40余名中老籍铁路员工进行了诊病和提供医疗保健辅导。

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