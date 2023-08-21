新华社北京8月20日电 尼日尔军政权领导人、保卫祖国国家委员会主席阿卜杜拉赫曼·奇亚尼19日承诺在三年内完成权力过渡，并强调军政权无惧任何军事干预。

同一天，西非国家经济共同体一个代表团在尼日尔首都尼亚美分别与尼日尔军政权代表和遭解职总统穆罕默德·巴祖姆会面。

无惧干预

奇亚尼在19日晚发表的电视讲话中说，军政权将在三年内完成权力过渡。“我相信……为了所有人的利益，我们将一道为找到走出危机的办法而努力。”

奇亚尼所说危机指尼日尔上月底发生的政权更迭。7月26日，尼日尔总统卫队部分军人扣押总统巴祖姆。当天深夜，政变军人代表经由国家电视台宣布解除巴祖姆总统职权，成立保卫祖国国家委员会接管国家事务。总统卫队长奇亚尼出任这一委员会主席，政变军人8月10日宣布成立新政府。

奇亚尼在讲话中提议发起为期30天的“全国对话”，以期找到具体方案为“新的宪法生活”奠定基础。不过，他没有给出明确时间表。

他同时强调，军政权无惧任何对尼日尔的干预。“如果有人打算实施针对我们的袭击，这不会像有的人设想那样，似乎只是在公园里溜达一圈。”

7月30日，西共体召开紧急会议，向尼日尔政变军人下通牒，要求一周内释放巴祖姆并恢复其职权，否则将采取包括军事干预的一切措施。8月6日，西共体最后通牒到期当天，尼日尔政变军人宣布关闭领空，扬言回应一切“侵略”行径。

继续斡旋

19日早些时候，西共体一个代表团在尼亚美分别与军政权代表以及遭解职总统巴祖姆见面，寻求外交化解危机。

一名不愿公开姓名的西共体消息人士告诉路透社记者，尼日尔军政权任命的总理在尼亚美机场与西共体代表团见面。西共体代表团由尼日利亚前总统阿卜杜勒-萨拉米·哈吉·阿布巴卡尔率领，成员包括西共体委员会主席奥马尔·阿利乌·图雷。

西共体国防参谋长委员会会议18日在加纳首都阿克拉结束。西共体政治事务、和平与安全专员阿卜杜勒-法陶·穆萨说，西共体常备部队已做好准备，随时受命部署至尼日尔，但所有解决方案都在讨论中。若与尼日尔军政权就恢复国家宪法秩序达成一致，西共体可以放弃军事方案。

西共体代表团19日还在尼亚美与巴祖姆见面。电视画面显示，巴祖姆微笑着与代表团成员握手。

法新社援引消息人士说法报道，巴祖姆“精神状态良好”。

法新社以一名欧洲联盟官员为消息源报道，尼日利亚总统、西共体轮值主席博拉·提努布18日声称，如果巴祖姆身体状况变差，将给尼日尔军政权带来“严重后果”。尼日尔军政权任命的总理阿里·马哈曼·拉明·泽内告诉美国《纽约时报》记者，他们不会伤害巴祖姆。（包雪琳）

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