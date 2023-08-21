新华社耶路撒冷8月20日电（记者王卓伦）“你是在建设特拉维夫轻轨的中国企业工作吗？”这是记者派驻以色列期间经常被当地人问到的问题。这一中企参与承建并运营的大型基础设施项目，俨然已成为中国在以色列的又一张亮丽名片，承载着人们对缓解出行压力、加速经济社会发展的热切期待。

18日清晨5时40分许，随着一组轻轨红线列车组南北对开始发，这个以色列经济中心从此结束了没有轻轨的历史。列车运行声回荡在晨光熹微的天空，唤起了崭新的一天，也令轻轨覆盖地区的上百万以色列人拥有了全新的出行体验。

8月18日，在以色列城市特拉维夫，人们在轻轨红线布卢姆菲尔德体育场站上下车。（新华社记者陈君清摄）

特拉维夫轻轨项目是以色列建国以来最大的政府特许基础设施建设项目，分为红线、绿线、紫线等线路，其中进展最快的红线全长约24公里，连接起特拉维夫及其下辖的几座卫星城市，沿途共设34个车站，其中24个为地面车站，10个为地下车站。以色列交通与道路安全部预计，红线单日运送旅客量约23.4万人次。

在17日举行的启动仪式上，以色列总理内塔尼亚胡用“节日”来形容轻轨红线的开通，赞誉其促进特拉维夫地区和整个国家的互联互通作用。交通与道路安全部部长米丽·雷格夫说，轻轨开通是特拉维夫的“历史性”时刻，令整个城市进入了一个全新时代。

在一些地面车站，许多街头艺人盛装歌舞、喜悦相庆。特拉维夫闹市区的艾伦比地下车站里，站台和车厢内一派熙熙攘攘。不少乘客兴奋地对新华社记者表示，他们并没有明确的目的地，只是想在轻轨开通的第一天来“打卡”。特拉维夫市长罗恩·胡尔代对媒体说，红线开通首日约10万从各地赶来的以色列人乘坐了轻轨列车。

“我曾到中国出差过几个月，亲身感受了许多城市相当发达的轨道交通。感谢中国把经验带到这里，让我们的生活更加便利。”在特拉维夫高科技行业工作的市民莱昂说。

特拉维夫都会区公共交通系统公司首席执行官海姆·格利克在接受记者采访时表示，特拉维夫及其周边地区是以色列最具经济活力的地带，人口众多、拥堵严重，轻轨的开通将极大提高人们的出行效率、改变单一出行方式，进一步推动城市群间的人员及商贸往来。

“中国建设者勤奋、高效、守信，实在令人敬佩。他们还在施工和运营等方面做出了诸多本土化调整，促进了行业内的交流互鉴。”格利克说。

走进明亮整洁的车厢，可以看到明显的“中国制造”字样和中车长春轨道客车股份有限公司的标志——红色繁体“车”字，特拉维夫轻轨红线的全部列车均由这家中企提供。

中国中铁所属中铁隧道局和电气化局联营体承担了土建标西段12公里的隧道建设及全线24公里、39个电气系统的设计、采购、安装、调试工程。中国土木工程集团参与了土建标东段和多个车站项目的建设，并与深圳地铁及以色列当地合作伙伴组成联合体，负责红线14年的特许经营工作。

据中铁隧道局-中铁电气化局特拉维夫轻轨红线项目负责人刘远略介绍，这一项目是中铁在海外高端市场首条全欧标设计和施工的“双欧标项目”，也是中企承建的首条发达国家轻轨项目。

8月18日，在以色列城市特拉维夫，人们搭乘轻轨红线列车。（新华社记者陈君清摄）

中土以色列分公司总经理、以色列中资企业商会会长康伟表示：“特拉维夫轻轨红线是中企首次在发达国家赢得城市轨道交通运营维护项目。在筹备过程中，中土积极促进当地就业，雇用多个工种本土员工约500人，并为以色列运维公司提供专业的技术支持和人才培训服务。无论是在承建还是运营的过程中，我们都在努力贡献中国智慧，造福当地社会。”

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