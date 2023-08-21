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《平“语”近人——习近平喜欢的典故》第二季在非洲启播

2023年08月21日03:03 | 来源：新华网
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　　新华社约翰内斯堡8月20日电（记者谢江）在中国国家主席习近平出席金砖国家领导人第十五次会晤并对南非进行国事访问之际，由中央广播电视总台制作的《平“语”近人——习近平喜欢的典故》第二季英语、法语、阿拉伯语、豪萨语、斯瓦希里语等多语种版本发布仪式8月20日在约翰内斯堡举行。节目从即日起在非洲38个国家主流媒体落地播出。

　　南非非国大副主席、南非副总统马沙蒂莱，南非国民议会副议长策诺利分别发表书面和视频致辞，对《平“语”近人——习近平喜欢的典故》第二季在非洲播出表示祝贺，一致认为节目的播出对非洲各国领略习近平主席治国理政智慧，了解新时代中国变化原因具有重要作用。中共中央宣传部副部长、中央广播电视总台台长慎海雄，南非总统府妇女、青年及残障部部长德拉米尼-祖马，中国驻南非大使陈晓东，非国大公共关系主席霍扎，非洲广播联盟首席执行官贾卡，南非金砖国家事务协调人苏克拉尔，中国驻约翰内斯堡总领事唐中东，南非广播公司首席运营官普拉杰斯等出席活动。

　　《平“语”近人——习近平喜欢的典故》第二季精心选取习近平主席重要讲话、文章、谈话中所引用的中国古籍和经典名句，生动展现习近平主席广博厚重的文化底蕴和人民至上、家国天下的深厚情怀，提炼阐释中华文明的独特精神标识、新时代内涵和全球化价值，带领受众更好读懂中国文化、中国智慧、中国精神，感悟新时代中国的可信、可爱、可敬，感知新时代中国之治的成功密码和中国式现代化的精神渊源。

　　《平“语”近人——习近平喜欢的典故》第二季已编译成英语、法语、阿拉伯语、豪萨语、斯瓦希里语等多语种版本，于8月20日起在南非、肯尼亚、尼日利亚等38个非洲国家的62家主流媒体落地播出。金砖国家领导人第十五次会晤期间，《平“语”近人——习近平喜欢的典故》第二季印地语、泰米尔语版本也将在印度主流媒体播出。

(责编：袁勃、胡永秋)

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