新华社约翰内斯堡8月20日电（记者谢江 姚金宏）“‘金砖+’合作模式不会因政治价值观差异而排斥他人，它更兼容并蓄、海纳百川。”南非比勒陀利亚大学戈登商业科学研究所高级管理人员法尔哈娜·帕鲁克日前接受新华社记者采访时说。

金砖国家领导人第十五次会晤即将在南非约翰内斯堡举行，主题是“金砖与非洲：深化伙伴关系，促进彼此增长，实现可持续发展，加强包容性多边主义”。

这是8月17日在南非约翰内斯堡拍摄的金砖国家领导人会晤条幅。（新华社记者陈诚摄）

帕鲁克指出，金砖国家倡导平等协商、包容开放、多元互鉴、相互尊重的新型国际关系，将世界不同地区的不同国家团结在一起。“金砖国家有不同的语言、文化和做事方式。正是这种多样性带来了新的思维方式、看待世界的新方式”。

“金砖国家在贸易方面创造的机会令人振奋。”帕鲁克表示，金砖机制的包容性吸引了众多国家申请加入，这将推动创造更多贸易和投资机会。

帕鲁克说，面对世界充满不确定性的新形势，许多国家希望金砖机制能够为世界面临的挑战提供解决方案。

英国经济研究机构橡果宏观咨询公司今年3月公布的统计数据显示，2022年，按购买力平价计算，由五大新兴经济体组成的金砖国家占世界经济总量的比重超过了西方七国集团。帕鲁克说，以金砖国家为代表的广大发展中国家追求经济社会发展和民族振兴，为构建更加公平、公正的国际秩序作出贡献。

对于即将举行的金砖国家领导人会晤，帕鲁克表示，期待此次会晤讨论南南合作等问题。

今年金砖国家领导人会晤将讨论的扩员问题受到国际社会高度关注。南非国际关系与合作部表示，已有20多个国家申请加入金砖国家，包括阿尔及利亚、玻利维亚、阿根廷、白俄罗斯、埃及、伊朗、科威特、泰国、越南等。

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