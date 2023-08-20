人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

南非学者：“金砖+”合作模式兼容并蓄、海纳百川

2023年08月20日23:21 | 来源：新华社
小字号

新华社约翰内斯堡8月20日电（记者谢江 姚金宏）“‘金砖+’合作模式不会因政治价值观差异而排斥他人，它更兼容并蓄、海纳百川。”南非比勒陀利亚大学戈登商业科学研究所高级管理人员法尔哈娜·帕鲁克日前接受新华社记者采访时说。

金砖国家领导人第十五次会晤即将在南非约翰内斯堡举行，主题是“金砖与非洲：深化伙伴关系，促进彼此增长，实现可持续发展，加强包容性多边主义”。

这是8月17日在南非约翰内斯堡拍摄的金砖国家领导人会晤条幅。（新华社记者陈诚摄）

这是8月17日在南非约翰内斯堡拍摄的金砖国家领导人会晤条幅。（新华社记者陈诚摄）

帕鲁克指出，金砖国家倡导平等协商、包容开放、多元互鉴、相互尊重的新型国际关系，将世界不同地区的不同国家团结在一起。“金砖国家有不同的语言、文化和做事方式。正是这种多样性带来了新的思维方式、看待世界的新方式”。

“金砖国家在贸易方面创造的机会令人振奋。”帕鲁克表示，金砖机制的包容性吸引了众多国家申请加入，这将推动创造更多贸易和投资机会。

帕鲁克说，面对世界充满不确定性的新形势，许多国家希望金砖机制能够为世界面临的挑战提供解决方案。

英国经济研究机构橡果宏观咨询公司今年3月公布的统计数据显示，2022年，按购买力平价计算，由五大新兴经济体组成的金砖国家占世界经济总量的比重超过了西方七国集团。帕鲁克说，以金砖国家为代表的广大发展中国家追求经济社会发展和民族振兴，为构建更加公平、公正的国际秩序作出贡献。

对于即将举行的金砖国家领导人会晤，帕鲁克表示，期待此次会晤讨论南南合作等问题。

今年金砖国家领导人会晤将讨论的扩员问题受到国际社会高度关注。南非国际关系与合作部表示，已有20多个国家申请加入金砖国家，包括阿尔及利亚、玻利维亚、阿根廷、白俄罗斯、埃及、伊朗、科威特、泰国、越南等。

(责编：袁勃、胡永秋)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部