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王毅同伊朗外长阿卜杜拉希扬通电话

2023年08月20日23:20 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月20日电 8月20日，中共中央政治局委员、外交部长王毅应约同伊朗外长阿卜杜拉希扬通电话。

　　王毅表示，今年2月莱希总统成功对中国进行国事访问，两国元首就中伊合作达成新的重要共识，引领中伊关系迈上新台阶。双方正全力落实两国元首重要共识，推动各领域交流合作不断向前发展。中方愿同伊方继续在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持，共同反对外来干涉，抵制单边霸凌行径，捍卫中伊两国主权、安全、发展利益，维护发展中国家共同利益和国际公平正义。

　　王毅说，伊沙北京对话后，双方持续迈出改善关系步伐，带动中东形成“和解潮”。中方赞赏伊方做出正确决断，将继续支持中东各国探索符合自身国情的发展道路，加强沟通对话、坚持团结自强、实现睦邻友好。

　　阿卜杜拉希扬表示，伊方高度重视伊中全面战略伙伴关系发展，期待同中方保持高层交往，深化“一带一路”框架下的合作，在国际和地区事务中加强协调配合。感谢中方推动伊沙关系正常化，高度赞赏中方为此发挥的建设性作用。

　　双方就伊核问题交换了意见，阿卜杜拉希扬介绍了同各方接触最新进展。王毅表示，只有恢复全面协议的完整、有效执行，才能从根本上解决伊核问题。中方愿同包括伊方在内的各方加强协调，推动伊核问题朝着有利于维护地区和平稳定的方向发展。

　　双方还就金砖合作等共同关心的问题交换了意见。

(责编：袁勃、胡永秋)

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