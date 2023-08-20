新华社北京8月20日电 （国际观察）金砖合作机制吸引力为何越来越强

新华社记者

金砖国家领导人第十五次会晤定于8月22日至24日在南非举行。这是三年多来金砖国家领导人会晤首次线下举办，金砖国家领导人将围绕加强金砖合作与金砖合作机制“扩容”等议题展开讨论。

此次会议期间，除金砖国家领导人会晤和金砖国家工商论坛等活动外，南非还邀请许多非洲国家及“全球南方”国家领导人出席“金砖－非洲”会议和“金砖+”对话会。与此同时，非洲、中东、拉美等地区有一些国家已正式申请加入金砖合作机制，还有更多国家表达了加入的意愿。金砖合作机制的吸引力、感召力越来越强。

为了共同发展

和平与发展是全人类的共同愿望。金砖合作机制行之有效，是因为其建立在促进世界和平与发展的崇高原则之上。金砖国家对人类未来发展有着共同愿景，这也是金砖合作机制吸引力不断增强的原因。

金砖合作机制走过17年发展历程，取得了丰硕成果：设立新开发银行，建立金砖国家应急储备安排，制定《金砖国家粮食安全合作战略》，全力维护以世界贸易组织为基石的多边贸易体制，务实合作涉及经贸、财金、科技、农业、文化、教育、卫生、智库等各领域，为促进全球经济复苏、解决全球发展问题作出了重要贡献。

英国经济研究机构橡果宏观咨询公司今年3月公布的统计数据显示，2022年，按购买力平价计算，由五大新兴经济体组成的金砖国家占世界经济总量的比重超过了西方七国集团。这反映出世界经济格局的变化，也反映出金砖国家发展的成就。

不少发展中国家希望加入金砖合作机制，正是因为看到了金砖蓬勃发展的生机，希望汲取成功经验，共同坐上发展的列车。

埃及阿拉伯政治和战略研究中心副主席穆赫塔尔·戈巴希认为，越来越多国家希望加入金砖合作机制，昭示着这是一个富有吸引力的机制，在世界经济中拥有重要影响力。加入金砖合作机制将增进成员国之间的投资和贸易往来，有助于促进经济增长。

土耳其亚太研究中心主任塞尔丘克·乔拉克奥卢指出，金砖国家解决了不少发展中国家面临的难题，在可持续发展以及消除贫困方面取得了显著成绩。其他发展中国家也希望加入金砖合作机制，通过相互借鉴与合作来为自身经济发展注入更多动力。

阿根廷拉普拉塔国立大学中国研究中心研究员塞巴斯蒂安·舒尔茨说，来自不同地区、拥有不同历史和不同语言的发展中国家纷纷申请加入金砖合作机制，足以表明发展中国家看好其前景。

为了公平正义

金砖合作机制是“全球南方”国家开展战略沟通最重要的渠道，金砖国家致力于维护多边主义，积极推动全球治理体系改革，提升新兴市场国家和发展中国家的代表性和发言权，已成为国际事务中一支积极、稳定、建设性力量。

2017年厦门会晤上，“金砖+”合作理念应运而生。如今，“金砖+”模式不断深化拓展，成为新兴市场国家和发展中国家开展南南合作、实现联合自强的典范。2022年6月，在金砖国家领导人第十四次会晤期间，金砖五国领导人就金砖扩员问题达成重要共识，支持讨论扩员标准和程序。金砖“扩容”也是本次领导人会晤的一个重要议题。

不少国际人士认为，引入新鲜血液，将为金砖合作带来新活力，也将提升金砖国家代表性和影响力，有利于发出更强有力的“金砖声音”，维护国际公平正义，践行多边主义，为充满不确定性的世界提供更多稳定性。

委内瑞拉总统马杜罗日前在接受媒体采访时说，金砖合作机制是捍卫多边主义、改善全球治理并提升发展中国家话语权的重要平台，“是正在形成的新多极世界的驱动力”。津巴布韦政治分析人士库扎伊·穆蒂西也认为，金砖国家对发展中国家具有吸引力，因为它有效打破了单极体系，迎来了一个多极世界。

沙特政治分析人士优素福·阿明道出了很多发展中国家的期待，即今后的国际秩序不应再有“非友即敌”的强迫站队。对于很多像沙特一样希望在这一新秩序形成过程中增加自身话语权的国家来说，加入金砖合作机制是实现这一愿景的重要机会。

阿尔及利亚经济学家法里斯·马斯杜尔指出，一些西方国家主导的国际组织通过赠款、借贷等方式控制发展中国家，金砖合作机制可以帮助发展中国家摆脱这些控制。“在金砖合作机制下，没有国家会被边缘化。”

为了美好未来

“建设一个什么样的世界、如何建设这个世界”是人类社会永恒的命题。

阿联酋《海湾新闻报》网站日前刊文说，从全球变暖、食品短缺，到非法移民、能源危机，全球性挑战正变得越来越尖锐和紧迫。正因如此，作为今年最重要的会议之一，金砖国家领导人会晤的进程和结果值得关注。

自2001年“金砖”一词诞生以来，金砖国家从概念到现实，金砖合作从无到有，走出了一条相互砥砺、合作共赢的人间正道，为推动构建人类命运共同体进行了有效实践。金砖合作，超越了政治和军事结盟的老套路，建立了结伴不结盟的新关系；超越了以意识形态划线的老思维，走出了相互尊重、共同进步的新道路；超越了你输我赢、赢者通吃的老观念，实践了互惠互利、合作共赢的新理念。

当前，金砖合作进入高质量发展新阶段。面对世界之变、时代之变、历史之变，中国接连提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，为共同应对粮食危机、能源危机、气候变化、恐怖主义、地缘冲突、霸权主义、保护主义等全球性挑战指明了合作方向，这也成为金砖合作的道路指引。

肯尼亚国际问题专家卡文斯·阿德希尔说，中国是非洲的合作伙伴，不仅愿意与非洲分享发展成果，而且愿意维护发展中国家的集体利益。全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议都表明了中国推动世界全面、包容、可持续发展的愿望。

巴西金砖国家政策研究中心主任安娜·加西亚认为，金砖国家在经济、技术等领域取得了越来越大的发展，有能力建立起与西方大国不同的世界新共识。当今世界面临着气候变化等各种公共问题的严峻挑战，亟需制定有针对性的公共政策来照顾最脆弱群体。金砖国家将在这方面发挥非常重要的作用，推动加强南南合作，为发展中国家带来新机遇。

人们期待，此次金砖国家领导人会晤进一步凝聚共识，为金砖合作增添动力，推动金砖航船乘风破浪，驶向更加光明美好的彼岸。（执笔记者：柳丝；参与记者：姚兵、沈丹琳、黄灵、胡冠、吴天雨、王腾飞、汪健、陈梦阳、张保平、王钟毅、徐烨、陈威华、赵焱、李卓群）

(责编：王禹蘅、贾文婷)