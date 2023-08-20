新华社莫斯科8月19日电 专访：金砖合作积极推动多极化 倡导公平世界理念——访俄罗斯国际问题专家帕诺娃

新华社记者陈汀

俄罗斯高等经济大学副校长、瓦尔代国际辩论俱乐部专家维多利亚·帕诺娃日前在接受新华社记者电话专访时说，金砖合作积极推动多极化、倡导公平世界理念，提升新兴市场国家和发展中国家的话语权和影响力，受到越来越多国家的关注和欢迎。

帕诺娃是俄罗斯国际关系领域专家，长期从事金砖国家研究，曾在2020年俄罗斯作为金砖国家轮值主席国期间担任筹备工作专家委员会学术主任。

帕诺娃对即将在南非约翰内斯堡举行的金砖国家领导人第十五次会晤非常期待。她说，金砖合作为不同传统、文化和语言的国家交流提供建设性平台，积极推动世界多极化进程和多样文明和谐发展，这是金砖机制的魅力之一。

目前，越来越多的国家赞赏金砖合作作为新兴市场国家和发展中国家合作平台所发挥的作用，申请加入金砖机制。帕诺娃认为，这体现出金砖合作的重要性日益突出。“许多拉丁美洲、亚洲和非洲国家对加入金砖机制表现出浓厚兴趣，希望世界能够变得更加公正。”

帕诺娃说，金砖国家遵守《联合国宪章》原则，围绕金砖机制，致力于推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展，并且惠及各国。金砖国家在平等互利基础上发展经济、人文和科技等领域的合作，其非对抗性议程为防止全球危机的扩大提供了额外保障，在全球治理中发挥着重要作用。

经过十几年发展，金砖国家合作基础日益夯实，领域逐渐拓展，成果愈加丰硕，为变乱交织的世界不断注入正能量。

帕诺娃说，在卫生领域，金砖国家推动卫生领域南南合作，分享防治传染性和非传染性疾病技术、开发疾病治疗和预防的数字技术、加强药品研发及其可及性；在农业领域，各国在金砖机制下开展淡水供应、土地保护、荒漠化防治、改善灌溉系统等具体合作；在科技领域，金砖国家框架下的青年科学家论坛已成为推广新科学理念和培养青年专业人才的重要平台。论坛讨论评估金砖国家之间的科技与创新合作并确定优先级，产生显著协同效应。

“金砖国家在多年发展中实施了许多具体项目，促进了各国发展和世界繁荣。”帕诺娃说。

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