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转嫁危机 破坏规则 割裂世界——美国是世界经济的最大乱源

2023年08月20日09:17 | 来源：新华网
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新华社北京8月19日电（国际观察）转嫁危机 破坏规则 割裂世界——美国是世界经济的最大乱源

新华社记者熊茂伶 刘健 许苏培

美国总统拜登日前在一场政治筹款活动中，妄称经济增长疲软的中国是“定时炸弹”。而就在此前不久，出于对美国政府财政状况恶化和财政管理能力的担忧，国际评级机构惠誉下调了美国信用评级。

每当自身陷于困局，美国政客总是惯于把别国当作转移国内舆论视线的“挡箭牌”、转嫁矛盾的“替罪羊”。事实上，对于仍在脆弱复苏的世界经济而言，美国才是最大乱源。作为全球最大经济体，美国只顾自身利益，罔顾大国责任义务，违背经济规律，破坏市场规则和国际经贸秩序，侵蚀国际合作根基，威胁全球产业链供应链稳定，给世界经济带来了巨大风险。

全球金融风险之源：滥用美元霸权转嫁危机收割世界

本月上旬，国际评级机构穆迪宣布下调10家美国中小银行信用评级，并将6家美国大型银行的信用评级列入下调观察名单。《华尔街日报》评论：“美国银行的问题远未结束，才刚刚开始。”

美国不少银行难以承受的高利率冲击，不仅是美联储激进加息政策的反噬，也成为基于美元霸权的美国金融政策乱象贻害全球的缩影。

货币政策激进多变、财政政策“寅吃卯粮”，美国利用美元主导地位肆意收割全球财富、转嫁危机，不断引发国际市场动荡。

为提振本国经济，美国肆意打开货币供应“闸门”。2008年国际金融危机后，美联储出台多轮量化宽松政策，2020年新冠疫情暴发后又实施“无上限”量化宽松，推升全球通胀至40年来高点。大多数超发的美元通过进口商品、投资他国等方式输出，帮助美国收割全球财富。

为缓解国内通胀压力，美联储自2022年3月起又开启激进加息模式，迄今已加息11次，累计加息幅度达525个基点。这导致全球流动性快速收紧、多种货币大幅贬值，以美元计价借贷的国家清偿债务压力骤增。

美国企业研究所经济学家德斯蒙德·拉赫曼表示，美联储政策导致美元大幅升值、资本从新兴市场回流，更高利率加剧了新兴经济体债务风险，令世界经济雪上加霜。

由于美元霸权的存在，美国国债等美元资产受到追捧，从而让美国能够以极低成本吸纳美元回流。即便债务上限危机频繁发生，美国政府依然借债成瘾。

根据美国财政部数据，当前美国公共债务已超过32.6万亿美元，相当于每个美国人负债近10万美元。

分析人士认为，建立在巨额负债基础上的美国经济扩张模式，除导致联邦政府债务上限危机之外，还与美联储政策极端化、财政政策赤字化、产业空心化、家庭财务高杠杆化等众多次生危机息息相关。

惠誉本月下调美国信用评级时表示，美国政府债务负担居高不下且不断加重，正削弱人们对美国财政管理能力的信心。

埃及开罗大学经济学教授阿德尔·马哈茂德表示，美国利用美元霸权转嫁国内危机，阻碍全球金融市场正常运行，将拖累世界经济复苏步伐。

全球经贸紊乱之源：违背经济规律强推“脱钩断链”

美国政府近期发布对华投资限制行政令，限制对中国高科技领域投资，再次将经贸科技问题政治化。美方打着“去风险”幌子搞对华“脱钩”，引发国际社会普遍担忧。

近年来，美国大打贸易战、科技战，人为“筑墙设垒”，强推“脱钩断链”。从推动所谓“友岸外包”“近岸外包”，到出台《通胀削减法案》《芯片与科学法案》等排他性歧视性产业政策，再到发布对外投资审查行政令，美国严重背离市场经济和公平竞争原则，破坏市场规则和国际经贸秩序，损害支撑世界经济持续发展繁荣的技术创新和投资活动。

德国智库伊弗经济研究所估计，如果欧盟企业在美国压力下与中国“脱钩”，德中贸易额将急剧下降。在最糟糕状况下，德国国内生产总值（GDP）将降低0.81%，或将导致经济下行和大规模失业。《日本经济新闻》估算，与中国“脱钩”将导致日本年损失53万亿日元，相当于日本每年GDP的10%“凭空蒸发”。国际货币基金组织警告，如果全球经济陷入严重碎片化，总体经济产出可能萎缩多达7%。

世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布认为，开放的全球贸易使各国受益，全球贸易投资的“脱钩”，将进一步拉高世界经济的“发热曲线”，表现为高通胀、高债务和低增长。

对美国而言，推动对华“脱钩”奏效了吗？事实并非如此。英国《经济学人》日前报道，美国推动供应链重塑的对华“脱钩”只是假象。表面看，美国的需求正从中国转向其他国家，但中国的全球供应链地位并未削弱，这些国家的生产比以往任何时候都更依赖中国。最终，美国“脱钩断链”企图反而可能推动盟友和中国建立更强大的联系。

全球治理失序之源：打着“多边主义”幌子割裂世界

为维护自身霸权、谋求私利，美国以加强合作为名，拉帮结伙搞阵营对抗，导致世界经济被人为分割，使经济全球化出现严重倒退，给多边合作和全球治理带来严重冲击。

去年，美国推出所谓“印太经济框架”，标榜“开放和包容”，却把亚太地区体量最大、最具活力的经济体之一中国排除在外。

除亚太地区，美国还在全球其他地区极力推行“伪多边主义”：在大西洋地区，美国强化与欧洲的贸易和技术委员会机制；在美洲，美国发起“美洲经济繁荣伙伴关系”；在美国推动下，七国集团发起所谓“重建更美好世界”全球基础设施倡议，宣称这是由“主要民主国家领导的价值观驱动、高标准和透明的基础设施合作伙伴关系”……美方以意识形态为界大肆割裂世界，对全球治理秩序构成威胁，严重损害世界经济整体利益。

作为多边贸易体制的创立者和主要受益者，美国本应发挥表率作用，维护多边贸易体制的权威性和有效性，却无视贸易规则和秩序，大搞单边主义、保护主义和霸凌主义，严重冲击多边贸易体制。

世贸组织争端裁决研究报告显示，世贸组织成员三分之二的违规由美国引起，美国是迄今为止最“不守规矩者”。作为被世贸组织成员发起争端解决最多的成员，美国不仅选择性执行世贸组织裁决，还执意阻挠上诉机构成员遴选并导致其陷入“瘫痪”，是全球公认的“多边贸易体制破坏者”。

澳大利亚东亚论坛网站指出，美国近些年的种种做法是对国际经济秩序的重大打击，美国已成为国际贸易体系的主要破坏者。

(责编：王禹蘅、贾文婷)

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