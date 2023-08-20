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《黑鸟黑鸟黑莓》获第29届萨拉热窝电影节最佳剧情片奖

2023年08月20日09:16 | 来源：新华网
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新华社萨拉热窝8月19日电（记者张修智）第29届萨拉热窝电影节18日晚在波黑首都萨拉热窝国家剧院举行闭幕与颁奖仪式，瑞士与格鲁吉亚合拍片《黑鸟黑鸟黑莓》获最佳剧情片奖。

由格鲁吉亚导演埃琳·纳韦里亚尼执导的《黑鸟黑鸟黑莓》，讲述了一名生活在格鲁吉亚村庄里的妇女的故事。女主人公视自由甚为可贵，但在爱上一个男人后发现，自己面临着自由与爱情之间的艰难选择。格鲁吉亚演员叶卡捷琳娜·查夫莱什维利凭借在本片中的出色表演获得最佳女主角奖。

塞尔维亚16岁高中生约万·吉尼奇凭借其在《失落的国度》中的表演，获最佳男主角奖。来自乌克兰的菲利普·索尼琴科凭犯罪片《拉·帕利萨达》获得最佳导演奖。

最佳纪录片奖归属于塞尔维亚导演内马尼亚·沃吉诺维奇执导的《瓶子回收人》，克罗地亚导演萨拉·尤林西奇执导的《瓦莱里娅》荣获最佳短纪录片奖。

萨拉热窝电影节创办于1995年，已发展成为东南欧地区的文化盛事。本届电影节11日开幕，共有49部电影参加各个奖项的角逐。

(责编：王禹蘅、贾文婷)

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