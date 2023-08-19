新华社约翰内斯堡8月19日电（记者刘万利 谢江）第六届金砖国家媒体高端论坛19日在南非约翰内斯堡举行。来自近30个金砖和非洲国家的约100家媒体、智库、国际组织等机构的约200名代表围绕“金砖国家与非洲：加强媒体对话，共享公正未来”的主题展开研讨，为构建金砖高质量伙伴关系、发展壮大金砖机制汇聚强大合力。

金砖国家媒体高端论坛执行主席、新华通讯社社长傅华在开幕式致辞中表示，金砖国家媒体肩负重大的时代责任，拥有广阔的合作空间。就推动金砖国家媒体合作高质量发展，他提出四点倡议：一是共同弘扬全人类共同价值，推动国际社会共同应对各类挑战；二是共同推动构建公正合理的国际秩序，努力提升新兴市场国家和发展中国家的话语权和影响力；三是共同讲好新时代金砖故事，积极提振金砖国家发展信心；四是共同促进文明交流互鉴，为不同文明平等对话、沟通交往提供平台。

南非执政党非洲人国民大会全国执行委员会委员达科塔·莱胡特对论坛开幕表示祝贺。他说，自2015年成立以来，金砖国家媒体高端论坛成为提升金砖国家话语权的重要平台。莱胡特表示，一些国家企图垄断国际话语权，将媒体变成攻击其他主权国家的武器。金砖国家媒体则向世界宣示，媒体应该致力于推动世界发展，而非沦为挑动战争的工具。

塔斯社社长安德烈·孔德拉绍夫说，近十年来，金砖国家媒体高端论坛已成为讨论成员国媒体合作的一个独特的标志性平台。他呼吁金砖国家媒体联手打击虚假信息，共同维护发展中国家利益。

今日俄罗斯电视台第一副总编辑伊丽莎白·布罗茨卡娅表示，西方媒体将非洲国家贴上战争、饥饿、疾病等标签。当其他国家媒体的报道与西方媒体不同时，其他国家媒体却被污蔑为传播不实信息。她说，国际新秩序中的媒体格局必须实现真正的多极化。

金砖国家媒体高端论坛共同主席、巴西金融资讯集团总裁胡安·桑切斯在致辞中强调新闻信息可信性和公正性的重要意义。他表示，金砖国家媒体之间的交流沟通至关重要，成员国应该在经济、环境和社会等方面寻求可持续发展之路。

巴西通讯公司总裁埃利奥·多伊勒表示，金砖国家媒体高端论坛对于扩大成员国的国际话语权、推动全球化发展做出了至关重要的贡献，和平与合作始终是其主要目标。

南非独立传媒集团执行主席伊克巴尔·苏尔韦说，金砖国家的多元文化丰富了全球对话内容，金砖国家媒体支持建立包容、合作、公正的国际新秩序。他表示，论坛可帮助人们更加了解发展中国家面临的挑战，并为这些国家的代表提供表达各自观点和诉求的平台。

金砖国家媒体高端论坛于2015年由新华社倡议并联合巴西、俄罗斯、印度、南非主流媒体共同发起。本届论坛由新华社与中国国家能源集团联合南非有关机构共同举办，其间将发布《金砖国家媒体高端论坛行动计划（2023—2024）》，进一步推动金砖国家媒体间务实合作。

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