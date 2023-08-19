人民网讯 据美国夏威夷州毛伊县政府发布的最新通报，截至当地时间18日，野火已在该州毛伊岛造成114人死亡，2200多幢建筑物被焚毁，造成损失预计近60亿美元，这是美国百年以来死伤最严重的野火灾难。此次灾难中，美国当地政府应对不力、官方救援滞后等引发媒体广泛批评。

据美国有线电视新闻网报道，当地时间8月8日早上6时40分许，夏威夷群岛第二大岛毛伊岛拉海纳镇发现一处起火。上午9时，毛伊县消防机构宣布火势得到“100%控制”。下午15时左右，受飓风“多拉”影响，野火快速蔓延到拉海纳的东北部，随后火势又向西南方向蔓延。

据《华盛顿邮报》8月12日报道，三家法律公司已代表受害者对夏威夷电气公司提起集体诉讼，指控该公司未在强风天气来临前切断供电。该公司下属的一个变电站8日曾出现电线倒塌事故，事发地点靠近最初起火点。

《纽约时报》8月13日发表报道称，毛伊岛野火造成2200多幢建筑倒塌，许多受灾居民缺少热食、饮用水和庇护所。灾难发生后，当地志愿者组成了比联邦和地方机构更可靠的“生命线”。有居民表示，从联邦和地方政府手中得到的救助远没有从私人志愿者处得到的多。

福克斯新闻网8月14日报道称，当地时间13日上午，毛伊岛救灾仍在进行，美国总统拜登却在其位于特拉华州里霍伯斯海滩的海边别墅过周末。当被问及毛伊岛大火造成的死亡人数正不断上升的问题时，拜登表示“不予置评”。

《纽约时报》8月14日报道，联邦紧急事务管理局要求人们在网站上注册后才能获得临时住房等援助，但是毛伊岛西部受灾最严重地区目前依然处于断电断网中，那里的灾民根本无法登录网站。

美国《时代周刊》8月15日报道称，夏威夷州州长下令对政府官员在救灾中的不称职行为进行审查。报道援引州长表态称，截至8月13日，仍有约1600人在毛伊岛上的临时避难所居住。

美国全国广播公司8月16日报道，由于不信任政府，一些毛伊岛居民仍然在自家受损的房屋附近寻求庇护，拒绝到位于岛的另一侧的政府救助中心。

《华盛顿邮报》8月17日发表报道批评称，政府救援仍然滞后，一些毛伊岛幸存者仍在艰难地寻求住所和日常生活必需品。

路透社8月18日报道，毛伊县紧急事务管理机构负责人赫尔曼·安达亚在当地居民和媒体的一片“救灾不利”的谴责声中辞职。截至17日，致命山火已经造成至少111人死亡。一些毛伊岛居民认为，如果能更早拉响警报，会挽救更多生命。

据悉，夏威夷毛伊岛部署有80个警报器，但是在此次野火来袭过程中，警报器并未响起。安达亚16日曾表示，他并不后悔没有拉响警报器，因为警报器通常是用来警示海啸的，反而可能导致很多民众逃向内陆地势较高处，从而进入火海。这一表态激起了广泛争议和批评。

（综合路透社、《纽约时报》、《华盛顿邮报》等报道。图片来源均为外媒网站截图。）

(责编：崔译戈、杨牧)