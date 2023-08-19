人民网讯 把握全球产业链供应链新态势，确保产业链供应链稳定安全。8月20日，首届中国国际供应链促进博览会（以下简称“链博会”）倒计时100天活动将在人民日报社新媒体大厦举行。

当前，全球产业体系和产业链供应链呈现多元化布局、区域化合作、绿色化转型、数字化加速的态势。首届链博会倒计时100天活动将邀请有关政府部门、国际组织、外国驻华使领馆、在华外国商协会、参展企业和采购商以及专家、媒体代表出席，共同探讨产业链供应链的新趋势、新机遇和新挑战。活动现场将播放链博会宣传片，介绍链博会筹办情况及亮点，链博会吉祥物也将现场揭幕，精彩亮相。

首届链博会将于今年11月28日至12月2日在北京中国国际展览中心顺义馆举办，由中国贸促会主办，中国贸促会所属的中展集团承办，主题是"链接世界，共创未来"，是全球首个以供应链为主题的国家级展会。目前，链博会的招商招展、嘉宾邀请、论坛组织、宣传推介等工作进展顺利，已有300多家中外知名企业确认参展，彰显链博会和中国市场的强大吸引力。

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