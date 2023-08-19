新华社斯德哥尔摩8月18日电（记者和苗）瑞典有关部门18日起在边境、机场、公共交通等多领域加强安全措施，以应对该国目前面临的恐怖袭击“高威胁”状态。

瑞典《每日新闻》当天报道说，瑞典武装部队加强了战备状态，拥有并负责运营机场的瑞典航空发展公司已在机场安置更多安保人员和警察，首都斯德哥尔摩的公共交通公司也处于高度戒备状态。

瑞典安全局17日宣布，“从战略和长远角度考虑”，将该国的恐怖威胁级别从第三级“威胁增加”提升至第四级“高威胁”，原因是瑞典安全局势恶化，恐怖威胁将持续很长一段时间。此举引发民众广泛担忧，瑞典《晚报》援引瑞典安全专家、前警官莱娜·永达尔的话说：“很难相信（提升恐怖威胁级别）这件事不会触动人们的心。”

瑞典的恐怖威胁级别共分五个等级。2015年11月至2016年3月，瑞典曾将恐怖威胁级别上调至第四级。

据悉，瑞典绝大多数大型活动将按计划进行，但安保措施会有所增强。瑞典足协表示，如果瑞典女足19日获得女足世界杯铜牌，斯德哥尔摩将不会举行公众欢迎和庆祝活动。

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