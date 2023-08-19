人民网曼谷8月19日电 （记者孙广勇）孟加拉国位于孟加拉湾之北，领土上遍布着大大小小的河流和池塘，被人称为“水泽之乡”。在首都达卡西南约50公里处，有一座被当地人称为“梦想之桥”的帕德玛大桥。

孟加拉国“梦想之桥”帕德玛大桥。人民网记者 孙广勇摄

8月17日，中石油管道局帕德玛大桥天然气管道项目部收到业主颁发的完工证书。从2023年8月7日开始，大桥天然气管道项目全部移交孟加拉国运营方孟加拉输气公司。

2022年6月，帕德玛大桥顺利通车，结束了孟加拉国南部21个区和首都之间居民摆渡往来的历史，为加强南北两岸的快速流通和经济联系作出了巨大贡献，并将极大促进孟加拉国及南亚区域互联互通和经济发展。

帕德玛大桥是中国与南亚、东南亚泛亚铁路的重要通道之一，是“一带一路”倡议的重要交通支点工程。大桥线路全长9.83公里、主桥全长6.15公里，上层4车道公路、下层为铁路，是一座多功能大桥。其中，天然气管道位于大桥下层、铁路东侧，距离水面高度20米左右，管道直径762mm，由中石油管道局施工建设，同桥还有电缆光缆敷设等，一桥多用。

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