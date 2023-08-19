人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

孟加拉国帕德玛大桥天然气管道项目竣工

2023年08月19日10:27 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网曼谷8月19日电 （记者孙广勇）孟加拉国位于孟加拉湾之北，领土上遍布着大大小小的河流和池塘，被人称为“水泽之乡”。在首都达卡西南约50公里处，有一座被当地人称为“梦想之桥”的帕德玛大桥。

孟加拉国“梦想之桥”帕德玛大桥。人民网记者 孙广勇摄

孟加拉国“梦想之桥”帕德玛大桥。人民网记者 孙广勇摄

8月17日，中石油管道局帕德玛大桥天然气管道项目部收到业主颁发的完工证书。从2023年8月7日开始，大桥天然气管道项目全部移交孟加拉国运营方孟加拉输气公司。

2022年6月，帕德玛大桥顺利通车，结束了孟加拉国南部21个区和首都之间居民摆渡往来的历史，为加强南北两岸的快速流通和经济联系作出了巨大贡献，并将极大促进孟加拉国及南亚区域互联互通和经济发展。

帕德玛大桥是中国与南亚、东南亚泛亚铁路的重要通道之一，是“一带一路”倡议的重要交通支点工程。大桥线路全长9.83公里、主桥全长6.15公里，上层4车道公路、下层为铁路，是一座多功能大桥。其中，天然气管道位于大桥下层、铁路东侧，距离水面高度20米左右，管道直径762mm，由中石油管道局施工建设，同桥还有电缆光缆敷设等，一桥多用。

(责编：崔译戈、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部