人民网里约热内卢8月18日电 （记者宋亦然）当地时间8月17日，浙江省政协副主席蔡秀军率代表团与中国驻里约热内卢总领事馆领侨处处长郭填甜、巴西华人文化交流协会（巴西文协）主席上官建峰等里约热内卢侨领代表在巴西文协会馆举行“海外华侨助力地瓜经济发展，推动共同富裕示范区建设”座谈会。

郭填甜向代表团介绍了领区的基本侨情。她表示，长期以来，里约热内卢侨界用实际行动在巴西树立了中国人的良好形象，架起了中巴民间友好的桥梁，希望这次浙江代表团一行能够在里约热内卢发现合作机遇，总领馆愿与侨团一道，为此次浙江省代表团一行提供有益支持。

蔡秀军首先介绍了近年来浙江省的经济和社会发展概况。他说，藤蔓向四面八方延伸，汲取更多阳光、雨露和养分，支撑根基部的块茎长得更加粗壮硕大……这种跳出一地一时、开放式的发展形态，被称作“地瓜经济”。浙江省实施”地瓜经济“提能升级，健全具有浙江特色的营商环境评价指标体系，打造高能级开放大省，希望里约热内卢侨胞能够搭建平台助力浙江”地瓜经济“发展，推动高质量共同富裕示范区建设。

上官建峰说，巴西文协作为文化交流、传播中华文化的重要平台，希望能成为浙江“地瓜经济“在巴西的一条藤蔓，为推进浙江与巴西在各领域合作与交流起到积极的纽带作用。

巴西中国和平统一促进会、巴西中国浙江商会等里约热内卢主要侨团的代表参加了本次座谈。

(责编：崔译戈、张悦)