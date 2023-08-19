人民网迪拜8月18日电 （记者管克江）上海自贸试验区管委会陆家嘴管理局（陆家嘴管理局）17日宣布在沙特利雅得正式设立中东区域首个办事机构，并分别与中东投资机构易达资本、沙特利雅得阿卜杜拉国王金融区签署合作备忘录。

这是陆家嘴继2016年在伦敦金融城设立办公室后的第二个海外办事机构。据介绍，此次在沙特首都利雅得设立“上海陆家嘴金融城利雅得办公室”，将推进中沙在金融、贸易、科创、人才等全方位的对接合作，促进项目、资金、人员密切交流。其主要职能包括：促进浦东新区与沙特在经贸、金融、科创等多领域的交流合作；围绕金融、智能制造、新能源、医疗科技、供应链贸易、物流科技、大数据产业、智慧城市运营等重点领域，搭建业界合作平台，推动国内企业出海发展，吸引海外资金投资浦东；通过组织、参与各类活动、论坛、对接会等形式，向沙特业界机构、政府投资基金等开展主题推介，提升陆家嘴品牌价值与浦东的国际影响力等。

阿卜杜拉国王金融区是利雅得唯一的金融中心，旨在吸引全球范围内的跨国公司和金融机构入驻。该金融区负责人高塔姆表示，本次签署的合作备忘录将成为利雅得与上海深度合作的开端。

易达资本创始及管理合伙人李晋吉表示，陆家嘴金融城和阿卜杜拉国王金融区的合作具有巨大潜力，将为更广领域内中沙合作的创新和增长贡献力量。

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