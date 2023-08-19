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巴西联邦众议院举行活动纪念“中国移民日”

2023年08月19日09:28 | 来源：新华网
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　　新华社巴西利亚8月18日电（记者卞卓丹）巴西联邦众议院17日在位于首都巴西利亚的国会大厦举办活动，纪念“中国移民日”。来自巴西国会、政府、社会各界、华人社区和中国驻巴西大使馆的代表参加活动。

　　在书面致辞中，巴西众议长利拉充分肯定来自中国的移民为巴西经济社会发展作出的重要贡献，高度评价两国友好往来和巴中全面战略伙伴关系。

　　中国驻巴西大使馆公使金红军在致辞中指出，此次巴西联邦众议院举行的活动“对巴西华人社区非常重要”。他回顾了巴西总统卢拉今年4月成功的中国之行，并表示双方正努力落实两国元首在很多领域达成的共识，“这必将掀开中巴关系新的一页”。

　　巴西外交部代表特拉表示，巴中两国将在明年庆祝建交50周年和巴中高层协调与合作委员会成立20周年。他认为，是共识促进了巴中两国的友谊。

　　1900年8月15日是巴西官方有据可查的华人首次抵达巴西的日子。2018年巴西政府将每年的8月15日设立为“中国移民日”。目前，有超过30万华侨华人生活在巴西。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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