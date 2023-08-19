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专访：金砖机制发展助力开辟南方国家合作新愿景——访巴西金砖国家政策研究中心主任加西亚

2023年08月19日09:27 | 来源：新华网
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　　新华社里约热内卢8月18日电　专访：金砖机制发展助力开辟南方国家合作新愿景——访巴西金砖国家政策研究中心主任加西亚

　　新华社记者陈威华　赵焱

　　“金砖国家已经成为一股坚实力量，相信金砖机制的进一步发展必然会助力开辟南方国家合作新愿景。”巴西金砖国家政策研究中心主任安娜·加西亚日前在接受新华社记者专访时如是表示。　

　　在即将举行的金砖国家领导人第十五次会晤上，金砖国家领导人将同非洲多国领导人及其他新兴市场和发展中国家领导人举行对话。加西亚强调，当今世界面临气候变化、能源短缺等严峻挑战，亟需制定有针对性的公共政策来解决问题，金砖国家将在这方面发挥重要作用。

　　加西亚表示，中国在促进南南合作方面发挥了重要作用，一直向非洲提供重要帮助。期待中方在金砖国家领导人会晤期间分享中国发展经验，扩大全球南方国家视野，进一步推动南南合作。

　　加西亚指出，国际社会有必要帮助非洲国家增强能力建设，使它们可以通过自己的努力实现各个领域的发展，金砖机制可以发挥这样的作用，帮助这些国家找到自己的发展道路。

　　在加西亚看来，加强同其他新兴市场和发展中国家的合作，是金砖机制发展壮大的必由之路。她认为，金砖国家将来可建立合作机制和联合机构，推动发展中国家在疫苗研发、可持续发展、能源转型和农业生产等领域的交流与进步。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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