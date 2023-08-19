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韩国民间团体举行集会抗议韩美军演

2023年08月19日09:26 | 来源：新华网
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　　新华社首尔8月18日电（记者陆睿 孙一然）韩国民间团体“停战70年朝鲜半岛和平行动”18日晚在首尔市中心举行集会，抗议韩美两军即将举行的大规模联合军事演习“乙支自由之盾”，反对韩美日加强军事合作。

　　当天参与集会的市民点燃蜡烛，手举“朝鲜半岛不能再起战争”“反对韩美日军事同盟”等标语，并高喊“中断韩美战争演习”的口号。

　　“停战70年朝鲜半岛和平行动”在活动现场发表声明说，预计本月21日启动的韩美联合军演规模大于以往，美国战略资产也将大举部署到朝鲜半岛，在半岛充斥战争风险的情况下，举行大规模军演恐加剧军事紧张。

　　据活动组织方介绍，“停战70年朝鲜半岛和平行动”由数百个韩国民间小团体及个人等组成。当天参加集会的“和平统一市民行动”代表黄男顺说，韩美军演已经超出一般意义上的军演，成为进一步升级半岛战争危机的演习，稍有不慎就会引发战争。

　　韩国联合参谋本部日前表示，韩美两军将于本月21日至31日举行代号为“乙支自由之盾”的联合军演，演习期间将举行30多项联合野外机动训练。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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