新华社基辅8月18日电（记者李东旭）据乌克兰国际文传电讯社18日报道，美国已批准通过丹麦与荷兰向乌提供美制F-16战机。但乌空军可能无法在今年秋冬用上该型战机。

报道说，美国已向丹麦和荷兰方面承诺，美方将加快批准移交F-16战机的所有必要手续。

但乌空军发言人伊格纳特日前在视频连线中表示，由于乌飞行员训练问题悬而未决，今年秋冬季节，乌克兰将不可能使用F-16战机保护乌领空。

丹麦通讯社18日援引副首相兼国防大臣雅各布·埃勒曼—延森的话报道说，美国授权丹麦向乌克兰提供F-16战机是一个“积极信号”。丹麦参与并主导对乌飞行员进行F-16战机的相关培训，因此向乌提供F-16战机是“自然而然的下一步”。

荷兰外交大臣胡克斯特拉17日在社交媒体上发文说，对美国同意荷兰向乌克兰提供F-16战机表示欢迎，并表示荷兰将与欧洲伙伴进一步讨论这个问题。

丹麦与荷兰共同主导一个有11国参与的联盟，为乌克兰提供F-16战机相关培训，包括对飞行员等相关人员的培训。今年7月，时任代理国防大臣特勒尔斯·伦·波尔森接受媒体采访时表示，训练工作于8月在丹麦日德兰半岛南部开始，并至少需要6个月。

俄罗斯媒体日前援引俄外长拉夫罗夫的话报道说，乌克兰境内出现能够携带核武器的F-16战机将被俄方视为来自西方的核威胁。（参与记者：林晶、王湘江）

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