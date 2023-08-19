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综述：日本民众集会要求政府遵守不擅自处置核污染水承诺

2023年08月19日09:24 | 来源：新华社
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新华社东京8月18日电 综述：日本民众集会要求政府遵守不擅自处置核污染水承诺

新华社记者

连日来，日本民众集会要求政府遵守当初作出的不擅自处置核污染水的承诺，撤回核污染水排海计划，继续在陆地储存核污染水或采取其他替代方案。

8月18日，一位市民在日本东京首相官邸前抗议福岛核污染水排海计划。当日，来自日本全国各地的民众在东京首相官邸前集会，抗议福岛核污染水排海计划。集会后，民众一同前往参议院，向政府及东京电力公司提交请愿书。新华社记者 张笑宇 摄

8月18日，一位市民在日本东京首相官邸前抗议福岛核污染水排海计划。当日，来自日本全国各地的民众在东京首相官邸前集会，抗议福岛核污染水排海计划。集会后，民众一同前往参议院，向政府及东京电力公司提交请愿书。新华社记者 张笑宇 摄

18日，尽管东京的气温超过35摄氏度，来自日本各地的民众仍顶着酷暑聚集到首相官邸前。

从京都赶来的宇野朗子原本居住在福岛县福岛市，“3·11”大地震后迁到京都避难。她告诉记者，自从得知含有放射性物质的核污染水发生过泄漏，她就开始担心核污染水处理问题。她表示，日本多地的地方政府、国内外民众都发出了反对声音，在此背景下，日本政府单方面决定将核污染水排海是非常不合适的，希望能够采取长期在陆地储存核污染水的方案。

8月18日，市民在日本东京首相官邸前集会，抗议福岛核污染水排海计划。新华社记者 张笑宇 摄

8月18日，市民在日本东京首相官邸前集会，抗议福岛核污染水排海计划。新华社记者 张笑宇 摄

民间组织“不要再污染海洋！市民会议”代表之一佐藤和良说，日本政府和东京电力公司2015年以文件形式与福岛县渔业合作协会联合会约定“不获得相关者的理解，便不（对核污染水）展开任何处置”，不能毁约。他说，福岛当地渔业的捕捞量刚恢复到核事故前的两成左右，在这个时候将核污染水排放入海，渔民的生计将难以为继。

当天，集会民众还前往日本参议院议员会馆，向日本政府和东京电力公司代表提交了请愿书，要求日本政府和东京电力公司遵守2015年的约定，撤回核污染水排海计划，采取彻底措施阻断地下水流入核电站，堵住核污染水增加的源头，并重新探讨大型水罐长期储存、砂浆固化等替代处理方案。

日本众议员阿部知子原先是小儿科医生。她说，对放射性物质的管理向来遵循不扩散、尽量集中封存的原则。“绝对不是海洋真辽阔、真广大，所以排放也没事。更何况公海是大家的海洋。为什么自家的垃圾可以扔到别人家的院子里呢？仅这一点就是不道德的。”

8月18日，市民在日本东京首相官邸前集会，抗议福岛核污染水排海计划。新华社记者 张笑宇 摄

8月18日，市民在日本东京首相官邸前集会，抗议福岛核污染水排海计划。新华社记者 张笑宇 摄

17日，日本地球之友、原子能资料情报室等民间团体向日本经济产业省代表递交了2.8万余份民众签名，要求日本政府撤回将核污染水排放入海的计划，继续在陆地储存或采取其他替代方案。

组织方代表在递交签名时说，福岛第一核电站内储存的核污染水中除了氚之外，还含有其他多种放射性物质，并且它们的总量没有被公开。渔业从业人员等国内外民众对核污染水排海计划深感担忧。集中管理是处理放射性物质的原则，况且可以采取陆地储存或其他替代方案。

今年1月，日本政府将福岛核污染水的排放时间定为“今年春夏之际”。日本媒体近日普遍预测，日本首相岸田文雄访美回国后，将召开相关内阁成员会议确定具体排海日期，排放可能于本月末或9月上旬开始。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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