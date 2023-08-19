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中国与丹麦共同发布《中华人民共和国政府和丹麦王国政府绿色联合工作方案（2023－2026）》

2023年08月19日00:05 | 来源：新华网
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新华社北京8月18日电 8月18日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在北京同来访的丹麦外交大臣拉斯穆森会谈后，双方共同发布《中华人民共和国政府和丹麦王国政府绿色联合工作方案（2023－2026）》。

根据《中丹绿色联合工作方案》，中丹将进一步巩固深化两国全面战略伙伴关系框架下的双边合作，在环境、水资源、科教、粮农、海事、旅游、健康等领域加强绿色合作。双方将加强高层交流，深化和扩大经贸关系；密切在气候变化减缓、政策制定和监管创新方面合作，促进低碳和可持续经济发展；推动城市可持续发展，包括气候变化适应、建设海绵城市和提高建筑能效；加强大气污染防治、废物和废水处理、化学品管理等合作；保护生物多样性和海洋生态环境；在科技、创新和高教领域开展人才培养和科研合作；深化在知识产权领域合作协调；加强绿色航运和绿色海事技术合作，致力于减少全球航运对气候和环境的影响；推动在旅游领域的交流合作，增进两国人民相互了解和友谊；共同促进食品安全、减少粮食损失和浪费，促进国民身心健康和福祉，提升国民预期寿命，开展应对非传染性疾病合作等。

《中丹绿色联合工作方案》是中丹绿色合作的新尝试，标志着两国务实合作提升至新的水平，进一步丰富了中丹全面战略伙伴关系内涵，也将为中欧乃至国际绿色合作提供助力，为推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展，实现联合国2030年可持续发展目标作出贡献。

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中华人民共和国政府和丹麦王国政府绿色联合工作方案（2023－2026）（全文）

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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