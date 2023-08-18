参考消息网8月18日报道 据美国《纽约邮报》网站8月16日报道，美国总统拜登的经济胜利之旅仍在继续。周三，他正在“庆祝”《通胀削减法案》通过一周年——现在连他自己都承认该法案是个谎言。

早些时候，拜登宣称，最新经济数据“证明了我们的政策正服务于美国家庭”。

但对声称其致力于打击媒体和互联网上“错误信息”的白宫来说，这种经济复苏的说法简直就像是出自伊索寓言。

以下是拜登试图在经济问题上欺骗选民的五个谎言：

1.提高工资水平

7月份的情况确实如此。但在过去22个月的20个月里，美国人的工资涨幅跟不上通胀。这方面的算术很简单。自拜登上任以来，美国人的工资和薪水大约增长了12%。而通胀上升了15%。

根据相关数据，自拜登上任以来，美国家庭的平均收入减少了约5000美元。而普通美国家庭每月的开支比两年前增加了709美元。

2.创造就业岗位

诚然，我们今天的失业率很低，就业市场也很强劲。但白宫和民主党全国委员会一直在宣传一张图表，其显示拜登是有史以来最伟大的就业创造者。比里根、克林顿和特朗普都要好。

但这是算上了特朗普执政期间创造的大部分就业机会，这些就业机会在新冠疫情期间因为经济停摆而消失。拜登正把企业重新开张后再度出现的数百万个就业岗位计入自己名下。

即使唐老鸭当选总统，这些工作岗位也会回来。这占到拜登“创造”的就业岗位的三分之二以上。

3.增加油气产量

拜登政府说，美国国内的石油产量有望创新高。但事实并非如此。

芝加哥大学经济学家凯西·马利根进行的一项新研究发现，如果我们坚持特朗普的亲美能源生产政策，美国每天就能多生产约200万桶石油。目前的油价为每桶80美元。

那意味着拜登对化石燃料发起的战争每天给美国经济造成1.6亿美元损失。与此同时，美国的战略石油储备已降至30年来的最低水平。

4.减少预算赤字

尽管事实核查人员不断告知白宫这是一个匹诺曹式的谎言，但拜登还是周复一周地重复着这个谎言。在过去12个月里，预算赤字已超过2万亿美元。

5.降低汽油价格

拜登最近对每加仑3.39美元的汽油价格自鸣得意。是的，与去年这个时候每加仑5美元的汽油价格相比，这是一个很大的进步。

但在特朗普离任时，汽油价格仅为每加仑2.49美元。而今天的价格是每加仑3.84美元。

拜登政府的公关机器是扭曲和折磨数据的高手，直到它听到自己想听到的话。

让拜登团队感到沮丧的是，大多数民意调查显示，三分之二的美国人认为经济状况比几年前更糟糕了。（编译/杨雪蕾）

来源：参考消息网

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