新华社北京8月18日电（记者董雪）应南非共和国总统拉马福萨邀请，国家主席习近平将于8月21日至24日出席在南非约翰内斯堡举行的金砖国家领导人第十五次会晤并对南非进行国事访问。在南非期间，习近平主席还将同拉马福萨总统共同主持中非领导人对话会。外交部发言人汪文斌18日在例行记者会上介绍有关情况。

汪文斌表示，此次会晤是三年多来金砖国家领导人会晤首次线下举办，也是金砖峰会时隔五年再次走进非洲。金砖机制自成立以来始终坚守团结自强初心，秉持开放包容、合作共赢精神，持续深化各领域务实合作，成为推动全球治理变革的重要力量，国际影响力不断提升。

他介绍，本次会晤将围绕“金砖与非洲：深化伙伴关系，促进彼此增长，实现可持续发展，加强包容性多边主义”主题，延续去年金砖“中国年”良好合作势头，共同擘画金砖美好未来。各方将就当前国际形势中的突出挑战深入交换意见，加强在国际事务中的协调配合，为变乱交织的世界注入稳定性和正能量，为推动世界和平与发展贡献智慧和力量，推动金砖合作进一步走深走实，深化金砖国家在经贸、金融、安全、人文、全球治理等领域的务实合作，引领金砖机制行稳致远，加强金砖国家同非洲及其他新兴市场和发展中国家的对话合作，发出维护多边主义、聚焦共同发展的响亮声音。

汪文斌还表示，访问期间，习近平主席将同拉马福萨总统就双边关系以及共同关心的国际和地区问题交换意见，共商两国关系发展蓝图，为构建高水平中南命运共同体注入强劲动力。

他说，南非是中国的全面战略伙伴，也是第一个加入共建“一带一路”合作的非洲国家。中南建交25年来，两国关系实现跨越式发展，早已远远超越双边关系范畴，越来越具有全球性影响。“特别是近年来，在习近平主席和拉马福萨总统的共同关心和擘画下，中南关系始终保持高位运行，两国政治互信、务实合作、人文交流、战略协作持续深化。正如南非学者所言，中南关系已步入‘黄金时代’，未来更加可期。”

汪文斌表示，不管国际风云如何变幻，中方致力于深化中南友好和加强团结合作的决心不会改变。“我们愿同南非一道，继续在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持，在发展振兴的道路上携手共进，为推动世界多极化和国际关系民主化作出积极贡献。相信在双方共同努力下，中南全面战略伙伴关系必将实现新的更大发展。”

他说，发展同非洲国家的团结合作是中国对外政策的重要基石，也是中方长期、坚定的战略选择。这次金砖国家领导人会晤期间，习近平主席将同拉马福萨总统共同主持中非领导人对话会，邀请中非合作论坛非方共同主席、非盟轮值主席、非洲次区域组织代表等出席。

他表示，对话会期间，中方将同非方围绕“助力非洲一体化，共筑高水平中非命运共同体”这个主题，就如何携手推进各自现代化事业，共同营造和平、公正、开放的发展环境深入交流。中非双方将以传承弘扬“中非友好合作精神”和实实在在的合作成果为中非人民创造更加美好的未来，为推动构建人类命运共同体树立典范。

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