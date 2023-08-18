新华社美国火奴鲁鲁8月17日电 通讯：美国政府救援不力引民愤 夏威夷野火灾后重建路漫漫

新华社记者

野火灾后第10天，夏威夷毛伊岛度假胜地拉海纳镇，空气里依然弥漫着恶臭和木炭的气味。许多建筑物和车辆上还喷着X标记，意味着里面可能有人类遗骸，等待进一步检测和识别。

截至17日，发生于8日的野火灾难已造成毛伊岛111人丧生，数千人流离失所。这是美国一个多世纪以来致死人数最多的野火。当地媒体报道说，仍有多达千人被列入失踪名单，因此死亡人数可能进一步上升。

17日，在灾情应对工作遭到广泛质疑后，毛伊县紧急事务管理机构负责人赫尔曼·安达亚以“健康原因”辞职。拜登政府过去一周在救灾行动中表现出的麻木迟缓持续遭到外界批评，引发灾民越来越多的不满。

灾民达斯廷·卡莱奥普的房屋和财产都被大火焚毁。他说，灾民流离失所，很难获得政府有关援助措施的信息，不知道他们何时能获得帮助，也不知道何时能被允许返回家园。

当地灾民告诉记者说，联邦紧急事务管理局要求人们在网站上注册后才能获得临时住房等援助，但是毛伊岛西部受灾最严重地区目前依然处于断电断网中，那里的灾民根本无法登录网站。各类官方援助中心设在毛伊岛的东部，距西部灾区将近20公里，至于如何到达援助中心，灾民们只能自己想办法。

美国本土慈善机构的救援行动也乏善可陈。当地灾民告诉记者，这些慈善机构的人以拥有救灾主导权自居，但他们并没有物资储备也没有物流能力。灾后前5天，所有食物、水和物资运输，全部来自夏威夷当地民间组织和私人企业。

37岁的基科亚·兰斯福德火灾中失去了在拉海纳的家，现在正在当地组织民间救援活动。他接受美国全国广播公司采访时说，每一个救援站和中心，都是夏威夷原住民在负责协调，当地灾民无法指望来自政府的援助。“联邦政府历来将夏威夷原住民视为‘二等公民’。”兰斯福德说。

不仅现阶段政府救援不力引起民愤，即将开始的灾后重建也困难重重。不止一位毛伊岛居民向媒体透露，灾后搜寻工作还未结束，远在美国大陆的房地产商希望低价购买土地的电话已经打了过来。目前，许多灾民拒绝前往政府设置的安置中心，因为他们担心，一旦离开便再也回不到昔日家园。

夏威夷著名原住民歌唱家库乌埃波·库姆卡西接受记者采访时表示，在灾后救援中，“对夏威夷本土历史和文化充满真爱、热情和诚实的人们付出了巨大努力”，另外一些人的所作所为与此形成鲜明对比。他们欺骗失去家园的灾民，做出救灾的样子，暗地里却为日后操控重建工作谋取利益做铺垫。

对此，夏威夷原住民社区权益组织的律师莫娜·伯纳迪诺向记者表示，这是对灾民和整个夏威夷的不尊重。“对于我们夏威夷人来说，痛苦是真实的。夏威夷是非卖品，我们将按照我们的方式和时间表重建拉海纳。”（参与记者：黄恒、高山、哈泽尔·雷耶斯）

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