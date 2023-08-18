人民网雅加达8月18日电 （记者李培松）2023年8月16日，由印尼丹戎布拉大学、丹戎布拉大学孔子学院和印尼高等院校中文系协会共同举办的2023年“教育、语言、文学与中华文化”国际研讨会通过线上线下相结合的方式顺利举行并圆满落幕。

8月16日上午，印尼西加省秘书处经济发展助理伊格那修斯博士、丹戎布拉大学校长咖鲁达·维科博士教授、丹戎布拉大学第一副校长拉迪安、丹戎布拉大学师师范教育学院院长艾哈迈德博士及各位副院长、印尼高等院校中文系协会主席唐根基博士、印尼高等院校中文系协会顾问玛丽亚·明托瓦蒂博士、丹戎布拉大学孔子学院中方院长周桂教授、丹戎布拉大学孔子学院印尼方院长陈燕娜、各印尼孔子学院院长、各印尼高校中文专业主任、共同希望语言学院基金会主席陈慧珍女士、共同希望语言学院院长陈财财先生；西加华文教育协调机构主席、坤甸日报主席陈得时先生等领导嘉宾及赞助单位中国知网、沙滩集团线下出席本次活动开幕仪式。

艾哈迈德在致辞中对各位嘉宾与会表示真诚感谢，预祝本次国际研讨会顺利举办。

唐根基在致辞中说，此次学术会议将有来自各国的专家从不同角度为大家介绍中文教育教学新动态，这对加强中文教育领域的交流互鉴具有重要意义。

玛丽亚·明托瓦蒂认为中文是国际文化交流的重要桥梁，此次研讨会将成为国际中文教育学界专家们交流沟通的有效平台，将鼓励研究学者们积极探索，共同进步。

周桂在致辞中说道，中文是世界上使用人数最多的语言，使用人数已达到十七亿以上。中文不仅是领略中华文化魅力的一把钥匙，也是促进文明交流互鉴的重要桥梁。当今科技突飞猛进，让我们携手共同积极适应新技术新变革，探索实施中文教育创新发展的新思路与新方法，共同促进当地社会经济发展。丹大孔院愿同多方合作，深化友谊，增进国际理解，共创美好未来。

咖卢达·维科在致辞中对在场全体嘉宾来到“赤道之城”坤甸表示欢迎。他表示此次教育、语言、文学和文化国际研讨会是一个充满灵感和希望的平台。通过主讲人的介绍，以及小组展示讨论，大家可以找到解决当前教授语言和相关文化领域难题的方法。此次国际研讨会体现了跨界合作精神，有助于建立强大和可持续的关系，希望这次活动对所有与会者都能有所裨益。

伊格那修斯转达了西加省省长苏塔尔米基先生对参加本次国际研讨会的所有嘉宾和师生的亲切问候。他代表西加省政府对本次研讨会举办方成功组织如此盛大的活动表示感谢。希望西加学子能认真学习今天主讲人分享的内容并充分运用到实践中，提升自身综合素质与能力，为国家的未来发展做贡献。

本次研讨会特邀唐根基博士、周桂博士、玛丽亚·明托瓦蒂博士、陈燕娜女士以及老挝国立大学孔子学院中方院长罗明博士、泰国农业大学孔子学院泰方院长陈玉琳博士、马来西亚世纪大学孔子学院中方院长安福勇博士、印尼大学拉哈德詹博士作为主讲嘉宾，围绕“教育、语言、文学与中华文化”主题分别开展了精彩的学术报告讲座。

研讨会共收到101篇投稿会议论文，8月16日下午分为线上、线下共8组开展小组报告，来自中国、印尼、泰国、老挝、马来西亚等国的师生分别作学术交流报告。

此次国际研讨会共302人参与，有效促进了国际中文教育学术交流，深化了多元文化互鉴。

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