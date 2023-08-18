新华社洛杉矶8月17日电（记者高山 黄恒）美国夏威夷州毛伊县官员17日证实，该地区野火造成的遇难人数已升至111人。在灾情应对工作遭到广泛质疑后，毛伊县紧急事务管理机构负责人赫尔曼·安达亚当日宣布辞职。

毛伊县政府当天发布新闻通报说，安达亚以“健康原因”辞职，辞职立即生效，将尽快任命新负责人。新闻通报还说，目前搜寻工作已覆盖约58%野火波及区域，在岛上的多处野火中造成最严重损失的“拉海纳”野火目前已经有90%得到控制。

夏威夷共部署了约400个警报器，用于提醒民众应对海啸等威胁。其中，毛伊岛有80个警报器。但是在此次野火来袭过程中，这些警报器并未响起，引发当地民众和媒体广泛质疑。

安达亚16日曾表示，他并不后悔没有拉响警报器，因为拉响这些通常用来警示海啸来袭的警报器，反而可能导致很多民众逃向内陆并进入火海。这一表态激起了广泛争议和批评。

据当地媒体17日报道，夏威夷州总检察长安妮·洛佩斯表示，将对此次野火预防及应对情况展开独立调查。

毛伊县包括毛伊岛、拉奈岛等岛屿。毛伊岛是夏威夷群岛第二大岛，岛上人口超过10万。此次野火焚毁了人口约1.3万的毛伊岛度假胜地拉海纳镇。据夏威夷紧急事务管理部门消息，野火始于8日，受飓风带来的强风和环境干旱影响迅速蔓延。毛伊县野火是美国一个多世纪以来致死人数最多的野火。

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