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专家：共建“一带一路”成为推动世界经济增长的重要引擎

2023年08月18日16:52 | 来源：新华网
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新华社北京8月18日电（记者程潇 魏梦佳）中外专家认为，共建“一带一路”成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台，并成为推动世界经济增长的重要引擎。

“‘一带一路’十年：进展与展望”国际研讨会暨《“一带一路”十年答卷》丛书及合编本发布会17日在北京举行，来自中国、塞尔维亚、波黑、吉尔吉斯斯坦的专家与会。

《“一带一路”十年答卷》丛书以中、英、法、西、阿、俄、葡、德、日9种语言出版。丛书回顾了过去十年来“一带一路”给世界带来的变化，梳理建设历程和相关成就，展望了“一带一路”未来发展方向。

中国人民外交学会副会长史玲认为，十年来，在各方共同努力下，共建“一带一路”从理念化为行动，从愿景变成现实，成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台，打造沿线国家共享的机会之路、繁荣之路。

中国人民大学重阳金融研究院研究员刘英指出，共建“一带一路”已经成为推动世界经济增长的重要引擎，开辟了经济增长的新空间，也成为全球治理的重要合作平台。

数据显示，今年前7个月中国货物贸易进出口总值23.55万亿元，同比增长0.4%。同期，中国对“一带一路”沿线国家合计进出口8.06万亿元，同比增长7.4%。

8月13日拍摄的位于江苏省如东县洋口港的江苏LNG接收站储罐区（无人机照片）。自2011年5月投产至今，接收站已经接卸了来自俄罗斯、秘鲁、卡塔尔等世界各地25个国家和地区的LNG船630艘，其中70%为“一带一路”沿线国家。新华社发（许丛军 摄）

8月13日拍摄的位于江苏省如东县洋口港的江苏LNG接收站储罐区（无人机照片）。自2011年5月投产至今，接收站已经接卸了来自俄罗斯、秘鲁、卡塔尔等世界各地25个国家和地区的LNG船630艘，其中70%为“一带一路”沿线国家。新华社发（许丛军 摄）

“这7个百分点的差距在很大程度上可以说是‘一带一路’带来的‘加速度’。”商务部研究院学位委员会委员白明说，“一带一路”倡议并不是中国的独角戏，而是大合唱。在共商共建共享原则下，会有更多的收获。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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