新华社北京8月18日电 美国官员17日披露，美国政府已经批准丹麦、荷兰向乌克兰提供美制F-16型战斗机。不过，乌方对于在年内用上F-16战机并不乐观。

路透社以一名知情美国政府官员为信源报道，美国政府已同意丹麦、荷兰两国在结束对乌克兰飞行员F-16战机驾驶培训后向乌方提供这些战机。

2016年2月16日，一架美国空军F-16C/D战斗机在新加坡航空展上表演特技飞行。新华社发（邓智炜摄）

这名官员称，美国务卿安东尼·布林肯已致函丹麦、荷兰两国外交大臣，确认美方将批准两国向乌克兰提供F-16战机的请求，称美方“全力支持”向乌方提供F-16战机以及驾驶培训，使乌方有能力“抵抗俄罗斯持续进攻”。

乌克兰政府今年年初以来一直呼吁西方国家提供F-16战机。

美国总统约瑟夫·拜登5月表态支持盟友向乌克兰提供F-16战机和驾驶培训。培训中心将设在丹麦和罗马尼亚。据路透社报道，准备向乌克兰提供战机的11个国家本月开始在丹麦对乌克兰飞行员展开F-16战机驾驶培训，培训预计持续半年。

2022年3月24日，在比利时布鲁塞尔的北约总部，一名男子观看屏幕上美国总统拜登（右四）、欧盟委员会主席冯德莱恩（右三）、加拿大总理特鲁多（右二）、德国总理朔尔茨（右一）出席七国集团峰会合影仪式的画面。新华社记者郑焕松摄

乌克兰空军发言人尤里·伊格纳特16日接受乌克兰媒体采访时承认，“我们将无法在今年秋天和冬天用F-16战机保护乌克兰。”不过，一些美国官员私下表示，F-16战机对乌克兰帮助不大，即使最终抵达战场也“不会成为战局改变者”。

俄罗斯去年2月对乌克兰发动特别军事行动以来，美国等西方国家不断援乌军备，如今又在援乌F-16战机方面动作频频。俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫警告，乌克兰境内出现可挂载核武器的F-16战机将被俄视为西方的核威胁。（蒋国鹏）

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