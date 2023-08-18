新华社北京8月18日电 题：“经济胁迫”的专利非美国莫属

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近来，美国一些政客频频提及“经济胁迫”一词，妄称“中国以经济手段施压他国、实现战略和政治目的”，企图以此煽动盟友对华采取“协调行动”。中方始终坚持在相互尊重、平等相待的基础上同各国发展友好合作关系。所谓“经济胁迫”，不过是美方强加在中国头上的又一诬陷之词，其目的是要混淆视听，为打压遏制中国寻找借口，在中国周边和亚太地区构建反华阵营，在区域经济合作中搞“去中国化”，扰乱中国的发展进程。

事实上，美国才是经济胁迫的集大成者，经济胁迫的“知识产权”非美国莫属：利用美元霸权优势，通过切断其他国家的美元供应和交易渠道、限制美元融通渠道和交易汇路等对他国施压和制裁；设立名目繁多的贸易管制清单，肆意挥舞“关税大棒”，迫使他国与其进行不平等的贸易谈判；实施“长臂管辖”，将其国内法强行套用在特定国家、组织或个人进行制裁……就在几天前，美国总统签署对华投资限制行政令，限制美国主体投资中国半导体和微电子、量子信息技术和人工智能领域，以期通过泛安全化、泛政治化手段遏制中国发展，维护一己霸权私利，成为美方推行经济胁迫的最新例证。

美国搞经济胁迫上瘾成性，即便是美国的盟友，也难逃其害——上世纪80年代，美国迫使日本签订《美日半导体协定》，先后对日本半导体、计算机等多种产品实施贸易制裁；2018年，美国以维护国家安全为由，对欧盟等多个国家和地区的钢铁和铝产品加征关税。法国阿尔斯通，日本东芝、丰田，德国西门子等企业，都曾是美国打压的对象。

经济胁迫是美国一贯策略的延续，美方抛弃耳熟能详的“经济制裁”概念不用，炮制新词，正是为了避免使用旧概念伤及自身。但再怎么换名头、造概念，都掩盖不了美国自身滥用经济胁迫的真相。美国塔夫茨大学教授丹尼尔·德雷兹纳一针见血地指出，历届美国政府“滥用经济胁迫和经济暴力”，将制裁作为解决外交问题的首选方案。

美方经济胁迫行径劣迹斑斑，贻害全球。截至今年年初，美国制裁了全球近1.2万个组织和个人，严重扰乱全球产业链供应链稳定，破坏经济全球化和区域经济一体化进程，同时加剧国与国之间摩擦。正如日本《每日新闻》社论所指出的，美国将经济用作武器打压别国，破坏全球化进程中各国相互依存的关系，全球分裂将愈演愈烈。

对美国这套贼喊捉贼把戏，世人眼睛是雪亮的。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)