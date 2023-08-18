新华社乌鲁木齐/阿什哈巴德8月18日电 题：一条横贯东西的超长“气”脉

新华社记者 戴小河

8月14日，肆虐一晚的风沙终于停止。

当地时间清晨6点，推开尘封一夜的房门，阳光显得格外刺眼，热浪伴随袭来。

这里是土库曼斯坦。

马佳洛夫·别贺卓特，一名从中国留学归来的大学生，如愿进入中国石油阿姆河天然气公司，成为一名采气工。

起床洗漱后，马佳洛夫·别贺卓特和同事前往工区。风沙过后的天空，土黄色渐渐褪去，蔚蓝色慢慢清晰，太阳炙烤着大地。

土库曼斯坦大部分国土被卡拉库姆沙漠覆盖。阿姆河天然气项目，就建在这浩瀚无垠的沙漠腹地。土库曼斯坦的天然气储量高居世界第四位，号称“蓝金之国”。阿姆河天然气项目年产量超百亿立方米，高峰产量4100万立方米/天，是中国石油公司海外最大天然气项目。

沙漠中，散布着100多口天然气井。新采出的气在集气站汇集后，沿着管道输送至处理厂，经过脱硫、脱碳、脱水、脱烃，最终被送进外输增压站。半小时后，它们将抵达10公里外的土库曼斯坦和乌兹别克斯坦接壤地区，汇入中国石油公司与当地合作伙伴合资运营的“中国—中亚天然气管道”。这一能源长龙的“龙头”也坐落于此。“龙头”即压气站首站，为天然气提供动力。

在首站，早上7点多，站长宋晓宁已开始一天的忙碌。他指着轰鸣作响的厂房说，管道的动力就来自厂房内的压缩机组。通过压缩机产生的巨大推力，“推”着天然气向前跑。

这样的压气站从土乌边境、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦到中国新疆霍尔果斯边境共有19座。从14年前的“中国—中亚天然气管道”A线建成投产开始，中外方员工就常年在这戈壁荒漠中，不辞严寒酷暑，守护着压气站的平稳运行。

从首站出发，在接下来的84小时内，管道里的天然气将一路东行，翻越荒漠、草原和戈壁，蜿蜒近2000公里后抵达新疆霍尔果斯。

在这里，“中国—中亚天然气管道”与分期建设的西气东输二线、三线衔接，共同构成迄今为止世界最长的天然气大动脉。二线西起霍尔果斯，南至香港，东达上海；三线西起霍尔果斯，东至福建福州。从土库曼斯坦到香港，大动脉最长两端相距7000公里。

北京时间上午8点，计量员常青到达国家管网集团霍尔果斯压气站参加晨会，通报过去24小时中亚天然气管道末站计量的交接输量。

霍尔果斯站为入境后的天然气继续增压，每天最多可增压1.6亿立方米。每眨一次眼睛，300立方米的天然气已从霍尔果斯站悄然而过，足够一个三口之家用上一年。

距霍尔果斯约5000公里外的广东大铲岛压气站，是西气东输二线的末端，也是连接粤港的枢纽站。来自中亚的天然气，经最后一次增压，通过20公里长的香港支线海底管道输送至香港龙鼓滩站。

龙鼓滩站与大铲岛站隔海相望，坐落在香港新界青山脚下，是中亚天然气南下的“终点”，每年为香港青山发电厂输送15亿立方米天然气，实现香港最大发电厂的气煤替换，转化的“绿电”满足香港四分之一居民的用电需求。

起于中亚沙漠腹地，穿越巍巍天山山脉，抵达璀璨香江，来自中亚的天然气，为沿线经济发展注入动能。

时光回溯至2009年12月14日，中国、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦四国元首，共同开启“中国—中亚天然气管道”的阀门。这是中国第一条跨境天然气干线管道，现已成为“一带一路”重点能源项目。

“管道共有四个气源地，两个主力气源均来自土库曼斯坦，占总进气量的四分之三，此外还有乌兹别克斯坦加兹里气源和哈萨克斯坦西部气源。”中油国际管道公司中哈天然气管道合资公司奇姆肯特管理处主任左栋说，管道A/B/C三线并行，实现中国与中亚国家能源基础设施的互联互通。

这条巨大的“气龙”，联通中外，辉映古今。在中亚境内，一部分管道恰好与“丝绸之路”并行，被称为能源“新丝路”。

2022年霍尔果斯站累计输送中亚天然气约430亿立方米，占同年全国消费量的11.8%。国家管网集团西部管道公司副总经理付明福说，截至目前，西气东输二线、三线累计输送中亚天然气超4400亿立方米，惠及我国三分之二区域近5亿百姓。

对中国来说，天然气在推进“煤改气”、助力“蓝天保卫战”、迎峰度冬等方面作用巨大。

通过与中国的天然气合作，中亚国家也融入巨大的能源市场。土库曼斯坦将“石油工人节”定为12月14日，也就是“中国—中亚天然气管道”正式通气的这一天。

“在哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦两国，我们为当地创造临时就业岗位1.1万多个，提供长期就业岗位1600余个。在管道30年运营期内，还将创造税收上百亿美元。”中油国际管道公司执行董事孟向东说。

这条能源“新丝路”还传承着爱情、友情、亲情。

在中乌天然气管道合资公司一位员工家里，一对混血双胞胎男孩刚过完5岁生日。他们分别叫“一带”和“一路”。

“一带”和“一路”的父母，相识相爱在这条管道上。爸爸陈宽，是中乌天然气管道合资公司的厨师；妈妈阿扎菲娅，曾是压气站员工。

管道不仅连接起两人各自家乡的天然气供应，也让两个年轻人萌生爱意成就跨国姻缘。

“随着天然气的奔腾涌动，中国与沿线各国人民的友谊在不断升温，通向未来的幸福之路在不断延长。”中哈天然气管道合资公司建设副总经理奥斯潘库洛夫说。

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