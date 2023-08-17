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中国与波黑举行防控非洲猪瘟疫情研讨会

2023年08月17日11:25 | 来源：新华网
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新华社萨拉热窝8月16日电（记者张修智）中国与波黑非洲猪瘟疫情防控研讨会16日于线上举行，两国30余位专家参与会议。

据中国驻波黑使馆消息，本次研讨会由中国农业科学院兰州兽医研究所与波黑兽医局及多家动物疫病防控和科研机构共同举办。双方就应对波黑当前的非洲猪瘟疫情进行了深入交流，中方专家重点就波黑方面关心的染疫猪只无害化处理、疫情风险区域划定、疫病监测、疫苗研发等进行了详细讲解。

波黑兽医局局长博什科维奇、塞族共和国兽医研究所所长克内热维奇等表示，中国在非洲猪瘟防控和科研领域走在世界前列，中方专家的分享对波黑兽医机构具有高度参考价值，波方对此表示衷心感谢。

中国农业科学院兰州兽医研究所副所长朱启运、国家非洲猪瘟区域实验室(兰州)主任殷宏等科研人员与会。中国驻波黑使馆也派代表参加了会议。

6月23日，世界动物卫生组织发布消息确认，波黑两个实体之一的塞族共和国暴发非洲猪瘟疫情。为控制疫情蔓延，塞族共和国7月10日宣布，该实体东北部地区进入紧急状态。

(责编：于洋、刘叶婷)

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