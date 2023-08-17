人民网里约热内卢8月16日电 （记者宋亦然）当地时间8月16日，中国第18期援圭亚那医疗队应圭亚那第一夫人阿尔雅·阿里邀请，在圭总统官邸为当地福利院儿童进行了免费健康体检。中国驻圭亚那大使郭海燕、中国驻圭商务参赞李汉清参加了本次活动。

中国第18期援圭亚那医疗队成员合影。第18期援圭亚那医疗队供图

阿尔雅·阿里在致辞中表示，自2021年“收养孤儿院”倡议启动以来，圭方在经济帮扶以及医疗服务等方面得到了中国驻圭亚那大使馆以及援圭医疗队的大力支持。对于中方向圭弱势儿童以及福利院提供的全面帮助，她表示非常感谢。

郭海燕对援圭医疗队所做的工作表达了高度赞赏，并表示驻圭亚那大使馆以及援圭医疗队非常高兴能助力圭亚那儿童平安、健康、快乐成长。

圭亚那第一夫人阿尔雅·阿里发表致辞。第18期援圭亚那医疗队供图

活动现场，医疗队员们为圭福利院儿童进行了全面的健康检查。在体检过程中，医疗队员发现部分儿童存在先天性心脏病以及脊柱侧弯等问题，并为这些儿童提供了针对性的诊疗指导。体检活动持续4小时，医疗队员共为142名儿童进行了健康体检。

医疗队队长褚薛慧表示，第18期援圭亚那医疗队在为驻点医院提供高水平医疗服务的同时，也时常为当地弱势群体提供力所能及的免费诊疗服务。医疗队先后多次走进圭福利院等机构开展义诊以及慰问活动，为保障当地弱势群体健康、增强中圭民间友谊做出了贡献。

医疗队员为福利院儿童进行检查。第18期援圭亚那医疗队供图

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