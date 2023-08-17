新华社里约热内卢8月15日电 通讯：《我爱你，中国》唱响巴西里约州议会大厅

新华社记者赵焱 陈威华

“百灵鸟从蓝天飞过，我爱你，中国！”歌曲《我爱你，中国》15日晚在巴西里约热内卢州（里约州）议会全会大厅中唱起，来自巴中两国的各界人士共同聆听由巴西大学生米歇莉·贡丁深情演唱的这首中文歌曲。

由里约州议会举行的庆祝中巴建交49周年活动当晚在此举行。里约州议会副议长蒂娅·茹主持了当晚的庆祝活动。她在活动上致辞时说，文化和地理差异无法阻止巴中两国的友谊，巴中友谊是不同文化和政治体制国家友好合作、共谋发展的典范，巴中两国通过平等对话、相互尊重来共谋发展。

中国驻里约总领事田敏在致辞中表示，中国和巴西虽相距万里，但两国人民的友谊源远流长。建交以来，两国关系日臻成熟稳定，全局性和战略性影响持续提升，这促进了两国发展繁荣，树立了发展中国家平等相待、合作共赢的典范。

1974年8月15日，中国和巴西正式建交。2018年，巴西联邦政府通过法令，确定每年8月15日为“中国移民日”。同年，里约州议会通过立法，确定每年8月8日为“中国－里约友好日”。

中国已连续14年成为巴西第一大贸易伙伴，巴西是首个对华贸易突破千亿美元的拉美国家，也是中国在拉美最大的贸易伙伴和主要投资对象国。近年来，越来越多的中国企业投资于里约州的电力、石油、基础设施、金融、科技创新、清洁能源、绿色交通等领域，为当地经济社会发展作出了重要贡献。

中国企业和当地的华侨华人与巴西人和睦相处，积极回馈社会，热心慈善公益事业，赢得当地各界人士赞誉。与此同时，越来越多的巴西人对中国、中国语言和文化产生浓厚兴趣，积极投身于中巴友好合作和交流。

在当晚的活动上，里约州议会向近年来为巴中友好交流作出杰出贡献的两国16个团体、协会、企业和媒体颁发巴中友谊贡献奖，并向中海油巴西公司总经理黄业华授予蒂拉登特斯勋章，以奖励其为巴西社会经济发展作出的贡献。

颁奖仪式结束后，巴西马累明日之潮交响乐团演奏了中国乐曲，巴西民众和华侨华人团体表演了《喜庆秧歌》《茉莉花》等中国民族舞，科帕卡巴纳要塞乐团用西洋乐器与中国二胡艺术家合奏了《夜深沉》《望春风》。

演唱《我爱你，中国》的贡丁告诉新华社记者，她是学习声乐的学生，开始时完全是出于喜爱，学习了用中文演唱歌曲《我爱你，中国》和《月亮代表我的心》。“通过唱中国歌我开始了解中国文化、认识了不少中国朋友，希望有机会去中国看一看。”贡丁说。

(责编：于洋、刘叶婷)