新华社东京8月16日电 通讯：以大熊猫为媒 促民心相通

新华社记者姜俏梅 李光正

受台风“兰恩”影响，16日日本多地普降大雨。来自日本各地的近200名大熊猫“粉丝”当天冒雨赶到东京中国文化中心，为上野动物园雄性大熊猫“比力”庆祝18岁生日。

“比力”2005年8月16日出生于四川卧龙中国大熊猫保护研究中心。2011年2月21日，它和雌性大熊猫“仙女”一同来到东京上野动物园。2017年，“比力”和“仙女”自然繁殖产下上野动物园明星大熊猫“香香”，2021年6月又诞下龙凤胎“晓晓”和“蕾蕾”，可谓上野动物园的大功臣。

放眼望去，当天来参加庆生会的来宾们有的穿大熊猫图案T恤衫，有的手拿大熊猫图案折扇和手机壳，就连随身携带的伞袋上也画着憨态可掬的大熊猫头像。从神奈川县赶来的内藤女士送给“比力”的生日礼物是一幅她亲手做的上野动物园大熊猫全家福折纸作品，上面用中文工整地写着“祝你生日快乐”。庆生会上，大家通过视频资料一起重温了中日合作研究、保护大熊猫的历史。每当有大熊猫镜头出现，人群里便会情不自禁传出“好可爱呀”的赞美声。孩子们也听得津津有味，在提问环节不停追问“它们除了竹子还吃什么？”“大熊猫能活多久？”“大熊猫也需要减肥吗？”

活动主办方之一、中国驻东京旅游办事处主任欧阳安致辞说：“我们希望通过为上野动物园大熊猫庆生系列活动，让更多日本民众关注和了解中日合作保护研究大熊猫的这段不平凡的历史和取得的重要成果，进一步唤起大家对大熊猫保护和生物多样性保护的意识，并以大熊猫为纽带，促进中日民心相通，推动中日友好事业不断向前发展。”

活动还安排了抽奖环节，四川省文化和旅游厅为此次活动提供的大熊猫纪念品和宣传品深受大家喜爱。帝京大学学生菊地原俊辅说，自己喜欢大熊猫，目前在学中文，将来打算从事和中国有关的工作。

庆生会最后还专门为小朋友安排了大熊猫彩绘体验活动，近40组日本家庭通过抽签的方式受邀参加。孩子们一个个坐在桌前，小手紧握画笔，眼神专注，用心在描绘自己心目中大熊猫的模样。

记者被一名三四岁小朋友画的印象派大熊猫吸引，便询问站在她身后的妈妈：“今天来参加活动，是您喜欢大熊猫？还是孩子喜欢？”“都不是，是这三个孩子的奶奶喜欢。”妈妈的回答令记者颇感意外。小孩的奶奶宫田千鹤告诉记者，早在50年前第一对大熊猫“康康”和“兰兰”来到日本时，她就迷上了大熊猫。现在受她影响，全家人手一张上野动物园年卡，一有时间他们就全家总动员从川崎市到上野动物园看大熊猫。“要是身体允许，我还想带她们去中国看大熊猫。”宫田说。

“上野动物园的大熊猫就是我的家人，每天去那里拍摄就像回家一样。”刚从上野动物园拍完大熊猫赶到活动现场的高氏贵博告诉记者，他计划近期去四川看望“香香”，“我已经办好了护照，正在研究怎么办去中国的签证。”

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