中国以更加积极有为的行动推进高水平对外开放，发展更高层次的开放型经济，有利于中国，也有利于世界

中国国务院近日印发《关于进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的意见》，推动更大力度、更加有效吸引和利用外商投资。国际舆论对此反应积极，认为推出的24条政策措施“兼顾宏观与微观”“在细节上为外商在华经商生活提供便利”“有助于提振经济”。这些充分说明，尽管全球保护主义抬头、个别国家强推“脱钩断链”，但各方依然渴望推进开放合作、期待共享中国机遇，不断扩大高水平对外开放的中国具有强大吸引力。

“我们依然认为，中国带来的机遇不可忽视。”加拿大皇家银行财富管理公司网站近日发表文章指出，中国经济总量占全球经济的比重超过18%，拥有全世界规模最大的中等收入阶层，足以吸引跨国企业的注意力。这篇文章道出了在全球经济复苏动力不足、跨国投资普遍低迷的情况下，外资机构加码投资中国的重要原因。数据显示，今年上半年中国吸收外资保持基本稳定，实际使用外资7036.5亿元人民币；新设外资企业2.4万家，同比增长35.7%；引资质量持续提升，高技术产业引资增长7.9%，高技术制造业引资增长达到28.8%。跨国公司普遍表示，中国市场不是“可选项”而是“必选项”，蕴含巨大的机遇，将持续深耕中国市场。

中国机遇源自稳步推动制度型开放，不断优化市场化、法治化、国际化营商环境。今年以来，中国多部门持续加大服务保障力度，加强与外资企业、商协会常态化沟通交流，及时协调解决企业经营、项目建设中的困难问题，为外商来华从事贸易投资提供更大程度的便利。1月，新版鼓励外商投资产业目录正式施行，新增条目239条，达历年新高，鼓励外商投资的行业、领域进一步扩大；6月，海关总署推出16条优化营商环境新举措，进一步提振外商投资和发展信心。中国扩大高水平对外开放步履铿锵，在深化对外经济交往、实现合作共赢的过程中，将政策机遇、开放机遇转化为发展机遇，不断汇聚起高质量发展的强劲动能。

中国机遇源自对接国际高标准经贸规则，不断推进贸易投资自由化便利化。今年是中国自贸试验区建设10周年，从上海自贸试验区一枝独秀到21个自贸试验区形成“雁阵”，自贸试验区已成为中国深层次改革的开路先锋。外商投资准入负面清单、国际贸易“单一窗口”、自由贸易账户等便利措施在自贸试验区实践、探索、成熟，再推广到全国。自贸试验区已累计向全国复制推广278项制度创新成果。《区域全面经济伙伴关系协定》全面生效，促进了成员国更大范围、更高水平、更深层次的开放合作。中国与新加坡自贸协定升级后续谈判实质性完成，中国—东盟自贸区3.0版第三轮谈判举行，中国与洪都拉斯自由贸易协定谈判启动，中国与尼加拉瓜自贸协定谈判实质性完成……随着中国自贸区“朋友圈”越来越大，中国进一步开放的红利将惠及越来越多国家和地区。

中国机遇源自提供优质开放合作平台，为中外企业拓展市场搭建桥梁。今年以来，中国展会经济持续火热：在消博会，65个国家和地区的超3300个品牌参展；在广交会，现场出口成交216.9亿美元；在中非经贸博览会，企业对接项目数量达历届之最；即将举行的服贸会，75个国家和国际组织将以国家政府或总部名义线下设展办会，1800多家企业线下线上参展；第六届进博会，已有280多家500强和行业龙头企业报名参加……中国向世界敞开怀抱，吸引各方与中国共享机遇、共谋发展。德国基尔世界经济研究所公布的数据显示，中国成为世界上首个月度出口货物价值突破3000亿美元的国家。分析认为，在近期发达经济体需求趋缓的形势下，中国外贸规模保持稳中向好势头、结构持续优化，展现强大韧性。

世界经济开放则兴、封闭则衰，唯有开放才能进步。世界越是面临保护主义带来的风险，越需要不断扩大开放的意愿和能力。中国以更加积极有为的行动推进高水平对外开放，发展更高层次的开放型经济，有利于中国，也有利于世界。

《 人民日报 》（ 2023年08月17日 03 版）

(责编：赵欣悦、杨光宇)