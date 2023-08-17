人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

不断扩大开放的中国充满机遇（和音）

2023年08月17日06:09 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　中国以更加积极有为的行动推进高水平对外开放，发展更高层次的开放型经济，有利于中国，也有利于世界

　　

　　中国国务院近日印发《关于进一步优化外商投资环境  加大吸引外商投资力度的意见》，推动更大力度、更加有效吸引和利用外商投资。国际舆论对此反应积极，认为推出的24条政策措施“兼顾宏观与微观”“在细节上为外商在华经商生活提供便利”“有助于提振经济”。这些充分说明，尽管全球保护主义抬头、个别国家强推“脱钩断链”，但各方依然渴望推进开放合作、期待共享中国机遇，不断扩大高水平对外开放的中国具有强大吸引力。

　　“我们依然认为，中国带来的机遇不可忽视。”加拿大皇家银行财富管理公司网站近日发表文章指出，中国经济总量占全球经济的比重超过18%，拥有全世界规模最大的中等收入阶层，足以吸引跨国企业的注意力。这篇文章道出了在全球经济复苏动力不足、跨国投资普遍低迷的情况下，外资机构加码投资中国的重要原因。数据显示，今年上半年中国吸收外资保持基本稳定，实际使用外资7036.5亿元人民币；新设外资企业2.4万家，同比增长35.7%；引资质量持续提升，高技术产业引资增长7.9%，高技术制造业引资增长达到28.8%。跨国公司普遍表示，中国市场不是“可选项”而是“必选项”，蕴含巨大的机遇，将持续深耕中国市场。

　　中国机遇源自稳步推动制度型开放，不断优化市场化、法治化、国际化营商环境。今年以来，中国多部门持续加大服务保障力度，加强与外资企业、商协会常态化沟通交流，及时协调解决企业经营、项目建设中的困难问题，为外商来华从事贸易投资提供更大程度的便利。1月，新版鼓励外商投资产业目录正式施行，新增条目239条，达历年新高，鼓励外商投资的行业、领域进一步扩大；6月，海关总署推出16条优化营商环境新举措，进一步提振外商投资和发展信心。中国扩大高水平对外开放步履铿锵，在深化对外经济交往、实现合作共赢的过程中，将政策机遇、开放机遇转化为发展机遇，不断汇聚起高质量发展的强劲动能。

　　中国机遇源自对接国际高标准经贸规则，不断推进贸易投资自由化便利化。今年是中国自贸试验区建设10周年，从上海自贸试验区一枝独秀到21个自贸试验区形成“雁阵”，自贸试验区已成为中国深层次改革的开路先锋。外商投资准入负面清单、国际贸易“单一窗口”、自由贸易账户等便利措施在自贸试验区实践、探索、成熟，再推广到全国。自贸试验区已累计向全国复制推广278项制度创新成果。《区域全面经济伙伴关系协定》全面生效，促进了成员国更大范围、更高水平、更深层次的开放合作。中国与新加坡自贸协定升级后续谈判实质性完成，中国—东盟自贸区3.0版第三轮谈判举行，中国与洪都拉斯自由贸易协定谈判启动，中国与尼加拉瓜自贸协定谈判实质性完成……随着中国自贸区“朋友圈”越来越大，中国进一步开放的红利将惠及越来越多国家和地区。

　　中国机遇源自提供优质开放合作平台，为中外企业拓展市场搭建桥梁。今年以来，中国展会经济持续火热：在消博会，65个国家和地区的超3300个品牌参展；在广交会，现场出口成交216.9亿美元；在中非经贸博览会，企业对接项目数量达历届之最；即将举行的服贸会，75个国家和国际组织将以国家政府或总部名义线下设展办会，1800多家企业线下线上参展；第六届进博会，已有280多家500强和行业龙头企业报名参加……中国向世界敞开怀抱，吸引各方与中国共享机遇、共谋发展。德国基尔世界经济研究所公布的数据显示，中国成为世界上首个月度出口货物价值突破3000亿美元的国家。分析认为，在近期发达经济体需求趋缓的形势下，中国外贸规模保持稳中向好势头、结构持续优化，展现强大韧性。

　　世界经济开放则兴、封闭则衰，唯有开放才能进步。世界越是面临保护主义带来的风险，越需要不断扩大开放的意愿和能力。中国以更加积极有为的行动推进高水平对外开放，发展更高层次的开放型经济，有利于中国，也有利于世界。

　　《 人民日报 》（ 2023年08月17日 03 版）

(责编：赵欣悦、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部