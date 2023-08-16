新华社昆明8月16日电（记者赵珮然）8月16日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在昆明应约分别会见来华出席中国－南亚博览会的斯里兰卡总理古纳瓦德纳、老挝国家副主席巴妮、尼泊尔副总统亚达夫、越南副总理陈流光。

古纳瓦德纳表示，感谢中方坚定支持斯维护独立、主权和领土完整，在斯面临困难时给予及时有力帮助。斯将同中方共同落实习近平主席提出的一系列重要全球倡议，期待拓展双方经贸投资等合作。

王毅说，中方赞赏斯方始终坚持对华友好，在涉及中方核心利益问题上同中方站在一起。我们同样坚定支持斯维护主权独立和民族尊严，愿同斯加强治国理政经验交流和各领域合作，助力斯有效应对金融债务问题挑战，提高自主发展能力，摆脱“贫困陷阱”和“不发展陷阱”，加快工业化进程和农业现代化水平。

巴妮表示，老方愿同中方携手落实两党两国最高领导人重要共识，密切高层往来，深化政治互信，加强经贸投资旅游各领域合作，打造老中命运共同体样板。

王毅表示，中老同为社会主义国家，理念理想相通，有着共同战略利益，我们愿继续同老挝相互理解信任，相互支持帮助，加强发展战略对接，拓展全方位、全领域合作，把高层重要共识转化为实实在在合作成果，给两国人民带来更多福祉。

亚达夫表示，尼方始终将对华关系作为外交政策优先方向，将继续坚定奉行一个中国政策，坚守政治承诺，决不允许任何势力利用尼泊尔领土从事反华活动。

王毅表示，中方珍视中尼传统友谊，将继续坚定支持尼维护主权安全和发展利益，走符合自身国情的发展道路。愿同尼方一道，推动构建面向发展与繁荣的世代友好战略合作伙伴关系。

在会见陈流光时，王毅说，习近平总书记和阮富仲总书记保持战略沟通，为中越关系健康稳定发展作出战略指引、注入强劲动力。双方要筹备好下阶段高层往来，进一步深化战略互信，共同维护好政权和制度安全，共同坚守党的理想信念和社会主义方向。期待东亚合作领导人系列会议在越南等东盟国家共同努力下取得积极成果。

陈流光表示，发展对华关系始终是越外交政策头等优先。越南反对并警惕外来干涉，将同中方加强高层往来，深化各领域务实合作。愿在东盟中发挥应有作用，共同维护南海和平稳定，实现共同发展。

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