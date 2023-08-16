人民网里约热内卢8月15日电 （记者宋亦然）当地时间8月15日晚，巴西里约热内卢州议会在里约热内卢市革命英雄宫举行隆重仪式，庆祝中国巴西建交49周年、“中国移民日”及2023“中国—里约友好日”。中国驻里约热内卢总领事田敏、里约州议会副议长蒂娅·茹，里约州侨团、中资企业、媒体代表，以及里约各界友华人士和驻里约领团代表等300余人出席了活动。

中国驻里约热内卢总领事田敏发表致辞。人民网记者 宋亦然摄

田敏表示，建交近半个世纪以来，两国关系日臻成熟稳定，树立了发展中国家平等相待、合作共赢的典范，也为世界和平与发展作出了重要贡献。田敏还在致辞中向获得表彰的中方人士和机构表示祝贺，她指出，近年来，里约中企不断拓展投资领域，积极履行社会责任；孔子学院和孔子课堂的工作人员辛勤工作，努力当好传播中国文化和中巴友谊的使者；驻里约中国媒体向中国民众全方位、多角度报道巴西，增进两国人民之间的相互了解。同时，越来越多的巴西朋友积极投身中巴友好合作和各项交流，为拓展两国地方务实合作、促进民心相通发挥重要作用。希望双方都能继续关心支持中巴关系发展，推动中巴各领域务实交流合作，进一步增进两国人民的传统友谊。

蒂娅·茹在致辞中表示，自1974年巴中建交以来，两国就向世界证明即使远隔万里，存在文化和地理上的巨大差异，也可以共谋发展，并结下深厚的情谊。两国在经济、贸易、科技、文化及教育等领域相互合作，成为不同文化国家间互利共赢合作的典范。“巴中友谊不仅有助于两国的经济增长和社会的繁荣，更有利于构建一个联系紧密世界。”蒂娅·茹说。

活动现场，蒂娅·茹和田敏共同向里约华人联谊会、巴西华人文化交流协会、巴西里约中国和平统一促进会、巴西中国和平统一促进会、国家电网巴西控股公司、中石油巴西公司、里约天主教大学孔子学院以及人民日报社拉美中心分社、新华社里约分社、中央广播电视总台拉美总站等16家机构颁发了“贡献奖”。

中国海油巴西公司总经理黄业华致辞。人民网记者 宋亦然摄

中国海油巴西公司总经理黄业华还被里约州议会授予了“蒂拉登特斯”勋章。这是该奖项自设立以来，首位中资企业界人士获此殊荣。“蒂拉登特斯”勋章是里约州最高荣誉，由里约州议会于1989年开始设立，旨在表彰为巴西社会经济发展做出突出贡献的人士。

黄业华表示，这份荣誉承载着里约州人民对中资企业的深情厚谊，是对中国海油巴西公司全体员工辛勤工作的高度认可，更是对中国海油深度融入巴西社会，推动经济发展，履行社会责任的充分肯定，他本人将在这份荣誉的激励下带领中国海油巴西公司与中巴企业和社会各界携手共进，为中巴友好合作不断注入新的活力。

两国演员共同表演中国民舞。人民网记者 宋亦然摄

活动现场举行了精彩的文艺表演，马累明日之潮乐团、科帕卡巴纳要塞交响乐团演奏了中巴两国知名乐曲，两国演员共同表演了“茉莉花”“望春风”等中国民舞和民乐。

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