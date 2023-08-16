新华社喀布尔8月16日电 （国际观察）美国撤军两周年 伤痛仍未远离阿富汗

新华社记者邹学冕 赵家淞

2021年8月，美国结束了持续20年的阿富汗战争，其仓促撤军导致当地局势陷入混乱，让这个饱受战争之苦的国家雪上加霜。

如今，距离美国陷入“喀布尔时刻”已过去两年。美军在阿富汗20年间滥杀无辜，给当地民众带来巨大灾难和持久伤痛，美国留下的烂摊子至今令阿富汗和平重建面临重重挑战。

滥杀无辜

2021年8月16日，喀布尔国际机场，一架美军C-17运输机不顾阿富汗民众生命安全强行起飞，有人被收起的起落架在轮舱内活活碾碎，有人从高空坠落身亡。就在美军完全撤离阿富汗的前一天，美军无人机炸死喀布尔一家十口人，其中包括7名儿童……两年前的一幕幕惨剧震惊世界，也如噩梦萦绕在阿富汗民众心头。

前美军无人机操作员布兰登·布赖恩特曾多次对媒体讲述自己的亲身经历：有一次在阿富汗执行攻击任务，他从无人机镜头中看到一名阿富汗儿童在导弹发射前的最后时刻闯入目标地点，他向上级报告，得到的答复是“别管他，那只是一条狗”。

据统计，美军入侵阿富汗20年间，夺去了包括3万多平民在内的17.4万阿富汗人的生命，近三分之一阿富汗人沦为难民。此外，美军还曾在阿富汗大量使用集束炸弹，给当地民众造成深重灾难。集束弹药联盟数据显示，2001年与2002年，美军在阿富汗投下1200余枚集束炸弹，内含超过24万枚子炸弹。

“他们（美军）在时，我们每天都看到阿富汗人被杀害，包括儿童。”说起美军在阿富汗的罪行，阿富汗人扎尔梅纳说，“美国口口声声说要保护人权，但他们杀害无辜的人，他们这样做是对人权的侵犯。”

无法收拾的烂摊子

美国打着“反恐”旗号发动阿富汗战争，打烂了这个国家，毁掉了几代人的前途，最后一走了之，给这个国家留下山河破碎、民不聊生的烂摊子。美国退伍军人作家艾略特·阿克曼在接受《时代》周刊采访时曾质问：美军作为外来者可以选择一走了之，而守着破碎家园的阿富汗人又能有什么选择呢？

美国入侵阿富汗时，声称要帮助阿富汗重建，帮助阿富汗人民建立“自由社会”。可最终，美国在阿富汗驻军20年，阿富汗依然没有建立像样的经济体系，粮食、电力等资源无法自给自足。即使在首都喀布尔，人们也没有城市公交系统、市政供水系统和供暖系统，大量人口居住在山上自建的土坯房中。

“美国人来之前我们没有电，现在还是没有电，之前穷人没有房子住，现在他们还是没有。”喀布尔市民纳西尔·艾哈迈德·阿米里对记者说，美国人为扩张自身霸权的利益需要来到阿富汗，大部分阿富汗人从中吃尽了苦头。

20年间，美国不仅在阿富汗经济发展领域鲜有建树，还给阿富汗的安全形势埋下了祸根。阿富汗战争期间，美国按照自身需要定义恐怖组织，为实现自身地缘政治目标选择性反恐，导致阿富汗境内恐怖组织数量从个位数增加到20多个。这不仅令阿富汗民众深受其害，也危害周边国家安全。阿富汗喀布尔大学教授阿布扎尔·哈帕尔瓦·扎扎伊说，美国出于自身利益的所作所为让阿富汗人民至今仍时时刻刻笼罩在恐怖袭击的阴影下。

此外，毒品泛滥也困扰着阿富汗，美国难辞其咎。据媒体报道，在美国情报人员扶持下，阿富汗毒品产量猛增，如今已成为世界上最大的鸦片供应国，约占全球市场的80%，其罂粟种植面积和鸦片生产量远超美国入侵前水平。

强取豪夺

美军虽然撤了，但美国政府继续对阿富汗滥施单边制裁，扣押阿富汗海外资产，阻碍人道主义援助资金汇入阿富汗，不仅让阿富汗民众的生活雪上加霜，更令阿战后重建工作进一步陷入僵局。

美国总统拜登于2022年2月11日签署行政令，要求将阿富汗中央银行约70亿美元的在美资产均分，一半作为赔偿“9·11”事件受害者的资金来源，另一半转移至纽约联邦储备银行的一个账户。美国这种公开劫掠阿富汗人民财产的霸权行径遭到国际社会普遍谴责。

阿富汗舆论认为，美国政府这一强取豪夺的行为导致阿富汗外汇紧缺，物价上涨，令阿富汗民众生活雪上加霜。

红十字国际委员会行动部主任马丁·许普指出，美国制裁阻碍了国际社会为阿富汗提供人道主义援助，让红十字国际委员会在阿富汗的运转面临挑战。

兰州大学阿富汗研究中心主任朱永彪说，美国制裁不但使外国投资者望而却步，还令阿富汗近两年来的经济发展规划沦为纸上谈兵，最终使人道主义危机进一步恶化。

两年前，美军仓惶逃离阿富汗。如今，战争虽已结束，美国给阿富汗造成的创伤还远远没有愈合。

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