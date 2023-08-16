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纪录片《里斯本丸沉没》特别放映活动式在伦敦举办

2023年08月16日19:10 | 来源：人民网-国际频道
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人民网伦敦8月15日电 （余颖、许立群）当《里斯本丸沉没》在深情悠扬的片尾曲结束时，全场瞬间响起热烈的掌声，观众纷纷起立。8月15日，《里斯本丸沉没》纪录片特别放映活动举行，中国驻英国大使郑泽光应邀出席活动并发表致辞。制片方浙江劳雷影业有限公司总裁方励、长期致力于收集整理“里斯本丸”号事件资料的英国退役少校费恩祺以及“里斯本丸”号船英军战俘家属代表约450人参加。

《里斯本丸沉没》放映现场。郭锦标摄

《里斯本丸沉没》放映现场。郭锦标摄

七年磨一剑 讲述“里斯本丸”故事

影片以纪录片调查与动画纪实相结合的手法，真实还原了一段荡气回肠的历史故事：1942年10月日军征用“里斯本丸”客货船押运1800多名英军战俘从香港返回日本，途经舟山附近海域被美军击中，沉船前，当地舟山渔民舍命救起384名英俘，不幸的是，这次事件有843名英俘葬身海底，至今仍与“里斯本丸”长眠于异乡大海。

摄制组辗转多国，找到事件的当事人及战俘后人，通过幸存者讲述、生前录音和文献，采用电影级动画，呈现了里斯本丸从被鱼雷击沉到最终沉没的25小时里发生的无数惊心动魄瞬间，记录了日军侵略者的野蛮行径，铭记了一个个令人心碎或感人至深的故事，展现了危难时刻闪耀的人性光辉。

携影片与首批观众见面，《里斯本丸沉没》导演、制片人方励难掩心中的激动，“你们爱的人、你们的故事已深深扎根于我们的脑海、我们的心中，感谢你们的参与，让我们完成这项工作，可以和全世界分享这一故事。”

导演方励以及团队成员分享体会。郭锦标摄

导演方励以及团队成员分享体会。郭锦标摄

2013年方励在浙江拍摄时，从舟山渔民口中听闻里斯本丸沉没事件，深深震撼，从此“里斯本丸”就成了他放不下的一个故事。感动于中国渔民的壮举，也放不下被遗忘在海底的八百多个英国战俘，2016年方励决心拍摄一部面向全球观众的英文纪录片电影，讲述“里斯本丸”的故事，打捞这段历史，也打捞1800多个被遗忘的战俘故事。

七年磨一剑，方励带领纪录片团队与近380位战俘家人取得联系，寻访百余座英国城镇，收集上万张历史照片，面对面采访近120位战俘后人，足迹遍布英国、加拿大、法国、日本，研读百万余字英文、日文资料，最终这部感人的影片得以与观众在大屏幕相见。

感人至深 现场观众好评如潮

中国驻英大使郑泽光致辞。郭锦标摄

中国驻英国大使郑泽光致辞。郭锦标摄

观影现场座无虚席，出席活动的观众来自英国全国各地及世界各地，许多都是白发苍苍的老人，有的从美国、澳大利亚、加拿大等国专程而来，不少人带着家里第三、四代亲人一同观影。他们在观影过程中被深深打动，纷纷表达自己的观后感。

“里斯本丸”号船幸存者丹尼斯·莫利之女丹妮丝·维尼感动得数次落泪，“太感人了, 一个个令人心碎的故事，給我内心强烈的震撼，相信这部影片会被更多的人看到。” 英军战俘后人珍妮特·多诺霍女士和三个姐姐从爱丁堡赶来，她哽咽道：“太多令人感动的瞬间，都被摄制组用相机记录下来，第一次看到我姐姐代表全家在2019年10月去舟山东极岛悼念叔叔的镜头，非常感谢纪录片团队还原这段历史。”

本片联合制片人及历史顾问英国历史学家、“里斯本丸”事件权威研究学者托尼先生，曾走访数十位"里斯本丸"幸存者，编著《The Sinking of the Lisbon Maru》，完整还原“里斯本丸”事件全貌，他高度评价片子的制作水准，既有很强的故事性和历史揭秘性，又深深打动了观众。

该纪录片主创团队也沉浸在激动的情绪中上台与观众交流，联合导演之一龚莉说，“我五年前进入这个项目，对采访过的每一个人我在心里做出承诺，我们会讲述好你们的故事，今天我非常高兴，我们做到了！”

郑泽光大使在观影结束后发表致辞。他说，正如习近平主席去年在给丹妮丝·维尼女士的复信中指出的，1942年舟山渔民营救“里斯本丸”号英军战俘的感人事迹，是中英在第二次世界大战中作为盟友并肩作战、共同抗击法西斯侵略的重要见证。

郑泽光大使指出，在世界反法西斯的东方主战场，中国人民浴血奋战14年，付出巨大牺牲，最终打败日本侵略者。历史上的今天，1945年8月15日，日本宣布无条件投降。在那场反法西斯战争中，中英是盟友，“里斯本丸”号船事件就是当时两国人民守望相助的生动写照。历史不能忘却。让我们共同传承对“里斯本丸”号船事件的记忆，把这份纪念变成连接中英人民新的友谊纽带。当今世界变乱交织，远非太平。中英要坚决反对虚假信息和妖魔化宣传，倡导对话与理解，坚决反对分裂和对抗，推动交流与合作，为两国人民创造更多福祉，为促进世界和平与发展作出新的贡献。

(责编：苏缨翔、张悦)

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